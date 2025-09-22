szeptember 22., hétfő

Vármegye I-es foci

13 perce

Forduló válogatottja: ők nyújtottak kimagasló teljesítményt a hétvégén

Labdarúgó vármegyei I. osztály

Teol.hu

A Tolna Vármegyei I. osztály 5. fordulójának rangadóján megtartotta hibátlan mérlegét a Nagymányok-Majos és Bölcskei SE, miután a rangadón megosztoztak a pontokon. 

Antal István (b) akadályozza a bölcskeiek támadásépítését Fotó: Mate Reka

Az újonc Dombóvári LK kakasdi sikerével bizonyította, hogy nem véletlen a jó szezonrajt. A Bátaszék magabiztos győzelmet aratott a pont nélkül álló Dunaföldvár ellen. 

Vármegyei I.: Nagymányok-Majos–Bölcskei SE

Fotók: Máté Réka

Innen került ki a forduló válogatottja
Nagymányok-Majos–Bölcskei SE 0–0
Jók: Friedszám, Lengyel M., Ikladi, Dulcz, Antal I., illetve Bognár B., Fenyősi, Kovács E. 
Bátaszék SE–Dunaföldvári FC 5–2 (3–0)
Gólszerző: Farkas A. (2., 37., 89.), Vituska N. (7.), Héhn F. (80.), illetve Prantner G. (49.), Kovács M. (58.). Jók: Farkas András vezetésével az egész hazai csapat dicsérhető.
Kakasd SE–Dombóvári LK 1–4 (1–2)
Gólszerzők: Bús (45.), illetve Kardos (48., 73.), Dürvanger (8.), Végh (31.). Jók: Sztehló, Róczó, illetve Várai, Hovorka, Végh. 

 

 

