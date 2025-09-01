Bölcskei és dombóvári fölény a hétvége válogatottjában

A Bölcskei SE és a Dombúvári LK is három-három játékost ad a vármegyei I. osztály második fordulójának válogatottjába. A Duna-partiak piros-fehér rangadót nyertek az NB III-ból visszatérő bonyhádiak ellen, míg az élvonalban abszolút újonc DLK elképesztő hajrával fordított és nyert Bátaszéken. A forduló válogatottja két kakasdit is soraiban tud, míg a Nagymányok-Majos csapatát egy labdarúgó képviseli.

Tolna vármegyei I. osztály, 2. forduló

Bátaszék SE–Dombóvári LK 3–4 (2–1)

Gólszerző: Lizák P. (37., 55.), Farkas A. (30.), illetve Kardos L. (41.), Nagy Á. (55.), Végh P. (90+2.), Sólyom B. (90+3.)

Jók: Gábor G., Lizák P., Bajusz K., illetve Sólyom B., Nagy Á., Végh P., Kardos L.