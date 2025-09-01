1 órája
Bölcskei és dombóvári fölény a hétvége válogatottjában
Íme, a vármegyei élvonalbeli focibajnokság 2. fordulójának válogatottja!
A Bölcskei SE és a Dombúvári LK is három-három játékost ad a vármegyei I. osztály második fordulójának válogatottjába. A Duna-partiak piros-fehér rangadót nyertek az NB III-ból visszatérő bonyhádiak ellen, míg az élvonalban abszolút újonc DLK elképesztő hajrával fordított és nyert Bátaszéken. A forduló válogatottja két kakasdit is soraiban tud, míg a Nagymányok-Majos csapatát egy labdarúgó képviseli.
Tolna vármegyei I. osztály, 2. forduló
Bátaszék SE–Dombóvári LK 3–4 (2–1)
Gólszerző: Lizák P. (37., 55.), Farkas A. (30.), illetve Kardos L. (41.), Nagy Á. (55.), Végh P. (90+2.), Sólyom B. (90+3.)
Jók: Gábor G., Lizák P., Bajusz K., illetve Sólyom B., Nagy Á., Végh P., Kardos L.
Bátaszék SE–Dombóvári LKFotók: Kiss Albert
Bölcskei SE–Bonyhád VLC 3–1 (1–0)
Gólszerző: Buzás A. (34., 90.), Szauer (71.), illetve Máté R. (64.)
Kiállítva: Schleinig (81.)
Jók: Buzás A., Heisler, Kovács E., Jankó, Hanol M., illetve Schleinig, Sásdi B., Máté R.
Nagymányok-Majos–Kakasd SE 3–1 (0–0)
Gólszerző: Ikladi (63.), Illés Á. (66.), Kajtár V. (86.), illetve Kósa (48.)
Jók: Ikladi vezetésével az egész hazai csapat dicsérhető, illetve Zsiga K, Kósa