4 órája
Forduló válogatottja: a támadósorba kerüléshez gól(ok)ra volt szükség
Mesterhármast szerző és duplázó játékosok is bekerültek a vármegyei I. osztály harmadik fordulójának legjobbjai közé.
Meglepetésekből nem volt hiány a vármegye I-es bajnokság hétvégi körében. A Nagymányok-Majos idegenben győzte le a bátaszékieket, az újonc Dombóvári LK pedig bonyhádiakat „nullázta” le. Mindkét csapatból három játékos neve van ott a forduló válogatottja között, ahogy a Kakasd is ennyi labdarúgót delegált a bátaszéki sikere után.
Vármegye I: Bonyhád VLC–Dombóvári LKFotók: Máté Réka
Innen került ki a forduló válogatottja
Bátaszék SE–Nagymányok-Majos 2–4 (2–1)
Gólszerző: Lizák P. (21., 43., az első 11-esből), illetve Dulcz (48., 49., 74.), Hideg (10.)
Jók: Lizák P., Gábor G., Csapó, illetve Dulcz Domos vezetésével az egész csapat dicsérhető
Bonyhád VLC–Dombóvári LK 0–4 (0–1)
Gólszerző: Őszi T. (7.), Nagy Á. (56.), Hovorka (76., 11-esből), Sólyom B. (85.)
Jók: Sólyom B., Hovorka, Őszi T., Nagy Á.
Kakasd SE–Dunaföldvári FC 4–1 (1–1)
Gólszerző: Adorján Á. (52., 57.), Kósa (36., 11-esből), Mácsik M. (90.), illetve Horváth Balázs (30.)
Jók: egész hazai csapat dicsérhető
