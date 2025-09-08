szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

15°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegye I-es foci

26 perce

Forduló válogatottja: a támadósorba kerüléshez gól(ok)ra volt szükség

Címkék#megyei I. osztály#forduló válogatottja#megyei I. osztályú bajnokság

Mesterhármast szerző és duplázó játékosok is bekerültek a vármegyei I. osztály harmadik fordulójának legjobbjai közé.

Teol.hu

Meglepetésekből nem volt hiány a vármegye I-es bajnokság hétvégi körében. A Nagymányok-Majos idegenben győzte le a bátaszékieket, az újonc Dombóvári LK pedig bonyhádiakat „nullázta” le. Mindkét csapatból három játékos neve van ott a forduló válogatottja között, ahogy a Kakasd is ennyi labdarúgót delegált a bátaszéki sikere után.

Vármegye I: Bonyhád VLC–Dombóvári LK

Fotók: Máté Réka

Innen került ki a forduló válogatottja

Bátaszék SE–Nagymányok-Majos 2–4 (2–1)
Gólszerző: Lizák P. (21., 43., az első 11-esből), illetve Dulcz (48., 49., 74.), Hideg (10.)
Jók: Lizák P., Gábor G., Csapó, illetve Dulcz Domos vezetésével az egész csapat dicsérhető

Bonyhád VLC–Dombóvári LK 0–4 (0–1)
Gólszerző: Őszi T. (7.), Nagy Á. (56.), Hovorka (76., 11-esből), Sólyom B. (85.)
Jók: Sólyom B., Hovorka, Őszi T., Nagy Á.

Kakasd SE–Dunaföldvári FC 4–1 (1–1)
Gólszerző: Adorján Á. (52., 57.), Kósa (36., 11-esből), Mácsik M. (90.), illetve Horváth Balázs (30.)
Jók: egész hazai csapat dicsérhető

A  vármegyei I. osztály forduló válogatottja

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu