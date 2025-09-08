Forduló válogatottja: a támadósorba kerüléshez gól(ok)ra volt szükség

Innen került ki a forduló válogatottja

Bátaszék SE–Nagymányok-Majos 2–4 (2–1)

Gólszerző: Lizák P. (21., 43., az első 11-esből), illetve Dulcz (48., 49., 74.), Hideg (10.)

Jók: Lizák P., Gábor G., Csapó, illetve Dulcz Domos vezetésével az egész csapat dicsérhető

Bonyhád VLC–Dombóvári LK 0–4 (0–1)

Gólszerző: Őszi T. (7.), Nagy Á. (56.), Hovorka (76., 11-esből), Sólyom B. (85.)

Jók: Sólyom B., Hovorka, Őszi T., Nagy Á.

Kakasd SE–Dunaföldvári FC 4–1 (1–1)

Gólszerző: Adorján Á. (52., 57.), Kósa (36., 11-esből), Mácsik M. (90.), illetve Horváth Balázs (30.)

Jók: egész hazai csapat dicsérhető