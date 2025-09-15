Forduló válogatottja: ők nyújtottak kimagasló teljesítményt a hétvégén

Megtartotta hibátlan mérlegét a Nagymányok-Majos és a Bölcske a vármegyei I. osztályban, mindkét gárdából hárman kerültek be a forduló válogatottja csapatába, ahova a rangadót nyert Bátaszék is ennyi játékost ad.

A forduló válogatottja tagja a bátaszéki Gábor Gergő (kékben) is

Fotó: Mártonfai Dénes

Innen került ki a forduló válogatottja

Bátaszék SE–Bonyhád VLC 6–2 (4–1)

Gólszerző: Lizák P. (17., 31., 40., 82., a harmadik és negyedik 11-esből), Csapó A. (13.), Gábor G. (87.), illetve Máté R. (42., 73., mindkettő 11-esből)

Kiállítva: Sásdi B. (82., Bonyhád)

Jók: az egész hazai csapat dicsérhető, illetve Máté R.