Forduló válogatottja: ők nyújtottak kimagasló teljesítményt a hétvégén
Megtartotta hibátlan mérlegét a Nagymányok-Majos és a Bölcske a vármegyei I. osztályban, mindkét gárdából hárman kerültek be a forduló válogatottja csapatába, ahova a rangadót nyert Bátaszék is ennyi játékost ad.
Innen került ki a forduló válogatottja
Bátaszék SE–Bonyhád VLC 6–2 (4–1)
Gólszerző: Lizák P. (17., 31., 40., 82., a harmadik és negyedik 11-esből), Csapó A. (13.), Gábor G. (87.), illetve Máté R. (42., 73., mindkettő 11-esből)
Kiállítva: Sásdi B. (82., Bonyhád)
Jók: az egész hazai csapat dicsérhető, illetve Máté R.
Bölcskei SE–Kakasd SE 2–1 (1–0)
Gólszerző: Szauer (14.), Farsang P. (51.), illetve Adorján Á. (77.)
Jók: Jankó, Binder, Szauer, Farsang P., Heisler, illetve Adorján Á., Réti D., Zsiga K.
Dunaföldvári FC–Nagymányok-Majos 0–1 (0–1)
Gólszerző: Kató (26.)
Kiállítva: Berkes (64., Dunaföldvár)
Jók: Lengyel M., Ikladi, Dulcz, Szabó D.
Vármegye I: Bátaszék SE–Bonyhád VLCFotók: Mártonfai Dénes