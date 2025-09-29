2 órája
Forduló válogatottja: ők nyújtottak kimagasló teljesítményt a hétvégén
Triplázó és duplázó játékos is bekerült a Tolna Vármegyei I. osztály hatodik forduló válogatottjába.
Innen került ki vármegyei I. osztály forduló válogatottja
Bölcskei SE–Dunaföldvári FC 4–2 (1–2)
Bölcske, v.: Farkas R. (Huszár, Kiss G.)
Gólszerző: Hanol M. (15., 80.), Heisler (56.), Szili I. (73.), illetve Zadravecz (21., 26.)
Kiállítva: Makó N. (65.)
Jók: Hanol M., Heisler, Szili I., Buzás A., illetve az egész vendégcsapat dicsérhető.
Az edző csereként beállva duplázott, majd kiállíttatta magát (galériával)
Dombóvári LK–Nagymányok-Majos 2–2 (0–2)
Dombóvár, v.: Mihálovics (Álló, Osztermájer)
Gólszerző: Kis D. (86., 90.), illetve Papp O. (17.), Illés Á. (30.)
Kiállítva: Kis D. (90.)
Jók: Kierdorf, Várai, illetve az egész vendégcsapat dicséretet érdemel.
Vármegyei I.: Bonyhád VLC–Kakasd SEFotók: Máté Réka
Bonyhád VLC–Kakasd SE 3–4 (2–2)
Bonyhád, v.: Stefánovits (Csovcsics, Horváth B.)
Gólszerző: Pap R. (27.), Máté R. (44., 11-esből), Bodó (64.), illetve Kósa (37., 88., 92., 11-esből), Mácsik M. (34.)
Kiállítva: Máté R. (59.)
Jók: Bodó J., Pap R., Sásdi A., illetve Kósa, Temesi, Bús