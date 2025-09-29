Forduló válogatottja: ők nyújtottak kimagasló teljesítményt a hétvégén

Innen került ki vármegyei I. osztály forduló válogatottja

Bölcskei SE–Dunaföldvári FC 4–2 (1–2)

Bölcske, v.: Farkas R. (Huszár, Kiss G.)

Gólszerző: Hanol M. (15., 80.), Heisler (56.), Szili I. (73.), illetve Zadravecz (21., 26.)

Kiállítva: Makó N. (65.)

Jók: Hanol M., Heisler, Szili I., Buzás A., illetve az egész vendégcsapat dicsérhető.