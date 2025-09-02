Forduló válogatottja: a szakmai díjas is a tizenegyben

Tengelici SE–Faddi SE 1–0 (1–0)

Gólszerző: Erdélyi Zs. (26., 11-esből)

Jók: Steinbach G., Sárközi Á., Bucher, László L., illetve Ábrahám G., Lojek

Mórágyi SE–Kisdorogi FC 1–2 (0–2)

Gólszerző: Tóth T. (61.), illetve Miklós R. (9.), Lajkó Zs. (22.)

Jók: Miklós István vezérlétével az egész vendégcsapat dicséretet érdemel.

ASE Paks–Aparhanti SE 2–1 (1–0)

Gólszerző: Samu G. (45.), Tímár (62.), illetve Móricz G. (60.)

Jók: Kern B., Blága, Lengyel A., Samu G., illetve Horváth K., Kajtár I., Calka S.