Az 1. forduló legjobbjai

4 órája

Forduló válogatottja: a szakmai díjas is a tizenegyben

Címkék#megyei II. osztály#Vármegyei II#forduló válogatottja

A Magyar Kupa-főtáblán szerepelt mórágyiak elleni sikerből oroszlánrészt vállalt Miklós István, a kisdorogiak kapusa, így a vármegyei II. osztály 2024/2025-ös tavaszi szezon szakmai díjasával kezdődik az új idény nyitófordulójának legjobb tizenegye. Az aparhantiakat legyőző ASE Paksból hárman, a forduló rangadóját behúzó Tengelicből ketten kerültek a forduló válogatottja sorába.

Tengelici SE–Faddi SE 1–0 (1–0)
Gólszerző: Erdélyi Zs. (26., 11-esből)
Jók: Steinbach G., Sárközi Á., Bucher, László L., illetve Ábrahám G., Lojek

Mórágyi SE–Kisdorogi FC 1–2 (0–2)
Gólszerző: Tóth T. (61.), illetve Miklós R. (9.), Lajkó Zs. (22.)
Jók: Miklós István vezérlétével az egész vendégcsapat dicséretet érdemel.

ASE Paks–Aparhanti SE 2–1 (1–0)
Gólszerző: Samu G. (45.), Tímár (62.), illetve Móricz G. (60.)
Jók: Kern B., Blága, Lengyel A., Samu G., illetve Horváth K., Kajtár I., Calka S.

 

 

