4 órája
Forduló válogatottja: ők nyújtottak kimagasló teljesítményt a hétvégén
Nagy bravúrt ért el az előző idényt alsóházban záró Kisdorog, miután legyőzte az ezüstérmes tengelicieket a vármegyei II. osztályban hétvégén. A völgységi gárdából hárman is bekerültek a forduló válogatottja névsorába, de ketten képviselik a vesztes félt is, ahogy a Faddot és a Mórágyot is.
Bajnokesélyest vert és élre állt a Kisdorog, elkapta a fonalat a Fadd (galéria)
Innen állt össze a forduló válogatottja
Faddi SE–Bonyhád-Börzsöny SE 3–0 (1–0)
Gólszerző: Keszthelyi (10.), Szabó G. (72.), Orsós M. (89.)
Jók: Ábrahám G., Kovács G., Borda G., illetve Gungl, Bece
Aparhanti SE–Mórágyi SE 1–3 (0–1)
Gólszerző: Móricz G. (83.), illetve Tóth T. (35., 67., a második 11-esből), Pozsár (53.)
Jók: Szabó D., Calka S., illetve Tóth Tamás vezérletével az egész vendégcsapat dicsérhető
Kisdorogi FC–Tengelici SE 2–0 (1–0)
Gólszerző: Miklós R. (36.), Palkó Márk (65., 11-esből)
Jók: Kadosa, Palkó Márk, Lajkó Zs., Horváth B., illetve Borza, Schwarcz K.