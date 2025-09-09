szeptember 9., kedd

Ádám névnap

18°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegye II-es foci

56 perce

Forduló válogatottja: ők nyújtottak kimagasló teljesítményt a hétvégén

Címkék#megyei II. osztály#forduló válogatottja#megyei II. osztályú focibajnokság

Teol.hu

Nagy bravúrt ért el az előző idényt alsóházban záró Kisdorog, miután legyőzte az ezüstérmes tengelicieket a vármegyei II. osztályban hétvégén. A völgységi gárdából hárman is bekerültek a forduló válogatottja névsorába, de ketten képviselik a vesztes félt is, ahogy a Faddot és a Mórágyot is.

Innen állt össze a forduló válogatottja

Faddi SE–Bonyhád-Börzsöny SE 3–0 (1–0)
Gólszerző: Keszthelyi (10.), Szabó G. (72.), Orsós M. (89.)
Jók: Ábrahám G., Kovács G., Borda G., illetve Gungl, Bece

Aparhanti SE–Mórágyi SE 1–3 (0–1)
Gólszerző: Móricz G. (83.), illetve Tóth T. (35., 67., a második 11-esből), Pozsár (53.)
Jók: Szabó D., Calka S., illetve Tóth Tamás vezérletével az egész vendégcsapat dicsérhető

Kisdorogi FC–Tengelici SE 2–0 (1–0)
Gólszerző: Miklós R. (36.), Palkó Márk (65., 11-esből)
Jók: Kadosa, Palkó Márk, Lajkó Zs., Horváth B., illetve Borza, Schwarcz K.

A vármegyei II. osztály hétvégi forduló válogatottja

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu