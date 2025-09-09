Forduló válogatottja: ők nyújtottak kimagasló teljesítményt a hétvégén

Innen állt össze a forduló válogatottja

Faddi SE–Bonyhád-Börzsöny SE 3–0 (1–0)

Gólszerző: Keszthelyi (10.), Szabó G. (72.), Orsós M. (89.)

Jók: Ábrahám G., Kovács G., Borda G., illetve Gungl, Bece

Aparhanti SE–Mórágyi SE 1–3 (0–1)

Gólszerző: Móricz G. (83.), illetve Tóth T. (35., 67., a második 11-esből), Pozsár (53.)

Jók: Szabó D., Calka S., illetve Tóth Tamás vezérletével az egész vendégcsapat dicsérhető

Kisdorogi FC–Tengelici SE 2–0 (1–0)

Gólszerző: Miklós R. (36.), Palkó Márk (65., 11-esből)

Jók: Kadosa, Palkó Márk, Lajkó Zs., Horváth B., illetve Borza, Schwarcz K.