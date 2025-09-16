Forduló válogatottja: ők nyújtottak kimagasló teljesítményt a hétvégén

Gólerős játékosok is bekerültek a forduló válogatottja névsorába a vármegyei II. osztály harmadik fordulójába. A triplázó Erdélyi Zsolt, a duplázó Mészáros Milán és Fürst József is bekerült a hét csapatába.

A tengelici Erdélyi Zsolt (jobbra) is a forduló válogatottja tagja

Fotó: Molnár Gyula

Innen került ki a forduló válogatottja

Bonyhád-Börzsöny SE–Kisdorogi FC 0–3 (0–1)

Gólszerző: Mészáros M. (31., 70.), Schiller A. (74.)

Jók: Zsidi, Fenyvesi, illetve Mészáros M., Varga B., Schiller A., Reichert K.

Tengelici SE–Aparhanti SE 5–0 (2–0)

Gólszerző: Erdélyi Zs. (20., 45., 46.), Benizs (69.), Vadas Balázs (87.)

Jók: az egész hazai csapat dicsérhető

Mórágyi SE–ASE Paks 6–1 (3–1)

Gólszerző: Hadi (17., 28.), Fürst (49., 90.), Tóth T. (9.), Kovács K. (77.), illetve Lengyel A. (43.)

Jók: Tóth T., Rozgonyi, Fürst, Acsádi D., illetve dicsérhető az egész vendégcsapat