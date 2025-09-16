szeptember 16., kedd

Vármegye II-es foci

1 órája

Forduló válogatottja: ők nyújtottak kimagasló teljesítményt a hétvégén

Címkék#megyei II. osztály#forduló válogatottja#megyei II. osztályú focibajnokság

A Kisdorogi FC, a Mórágyi SE és a Tengelici SE is három játékost ad a vármegyei II. osztály forduló válogatottjába.

Teol.hu

Gólerős játékosok is bekerültek a forduló válogatottja névsorába a vármegyei II. osztály harmadik fordulójába. A triplázó Erdélyi Zsolt, a duplázó Mészáros Milán és Fürst József is bekerült a hét csapatába.

forduló válogatottja tengelic vármegyei ii. osztály
A tengelici Erdélyi Zsolt (jobbra) is a forduló válogatottja tagja
Fotó: Molnár Gyula

Innen került ki a forduló válogatottja

Bonyhád-Börzsöny SE–Kisdorogi FC 0–3 (0–1)
Gólszerző: Mészáros M. (31., 70.), Schiller A. (74.)
Jók: Zsidi, Fenyvesi, illetve Mészáros M., Varga B., Schiller A., Reichert K.

Tengelici SE–Aparhanti SE 5–0 (2–0)
Gólszerző: Erdélyi Zs. (20., 45., 46.), Benizs (69.), Vadas Balázs (87.)
Jók: az egész hazai csapat dicsérhető

Mórágyi SE–ASE Paks 6–1 (3–1)
Gólszerző: Hadi (17., 28.), Fürst (49., 90.), Tóth T. (9.), Kovács K. (77.), illetve Lengyel A. (43.)
Jók: Tóth T., Rozgonyi, Fürst, Acsádi D., illetve dicsérhető az egész vendégcsapat

A vármegyei II. osztály 3. fordulójának válogatottja

Vármegye II: Tengelici SE–Aparhanti SE

Fotók: Molnár Gyula

 

