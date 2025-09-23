szeptember 23., kedd

Vármegye II-es foci

3 órája

Forduló válogatottja: ők nyújtottak kimagasló teljesítményt a hétvégén

A faddiak elvették a Kisdorog veretlenségét, ezzel utolsóként a völgységi gárda is pontokat veszített a vármegyei II. osztályú focibajnokságban. A győztes csapatból hárman, a vesztesből két játékos került be a forduló válogatottja tizenegye közé, ahogy az Aparhant, az ASE Paks és a Tengelic is két labdarúgót ad a csapatba.

Fotó: Molnár Gyula

Innen került ki a forduló válogatottja

ASE Paks–Tengelici SE 1–1 (1–0)
Gólszerző: Rogács (20.), illetve Sárközi Á. (60.)
Jók: Krizák, Nickl Á., Péger D., Rogács, illetve Sárközi Á., Koller B., Borza

Aparhanti SE–Bonyhád-Börzsöny SE 2–0 (0–0)
Gólszerző: Boros K. (59.), Miklóssy B. (91.)
Jók: Szabó Dániel vezérletével az egész hazai csapat dicsérhető

Kisdorogi FC–Faddi SE 0–2 (0–1)
Gólszerző: Baros (40.), Schrenk (66., öngól)
Jók: Varga B., Lajkó Zs., Horváth B., illetve Fehér L. vezérletével az egész vendégcsapat dicséretet érdemel.

Tolna Vármegyei II. osztály, a 4. forduló válogatottja

 

