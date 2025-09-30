szeptember 30., kedd

Vármegye II, 5. forduló

4 órája

Forduló válogatottja: ők nyújtottak kimagasló teljesítményt a hétvégén

Címkék#megyei II. osztály#forduló válogatottja#megyei II. osztályú focibajnokság

Szakítva a hagyományokkal ezúttal csonka forduló esetén is forduló válogatottján hirdetünk.

Az eddigieknél is nehezebb dolgunk volt a forduló válogatottja kihirdetésénél, hiszen mindössze két mérkőzést rendeztek a vármegyei II. osztály ötödik fordulójában.

vármegyei ii. osztály forduló válogatottja ase paks
A paksi Péger Dávid (pirosban) is bekerült a forduló válogatottja csapatában
Fotó: Máté Réka

Innen került ki a forduló válogatottja

Bonyhád-Börzsöny SE–ASE Paks 1–3 (0–0)
Bonyhád-Börzsöny, v.: Berengyán (Kovács L., Hauck)
Gólszerző: Buzás T. (60.), illetve Rogács (54., 73.), Kern B. (90.)
Jók: Buzás T., Gungl B., Illés B., Kiss N., illetve Rogács, Nickl E., Farkas P., Péger D.

Tengelici SE–Mórágyi SE 1–2 (0–0)
Tengelic, v.: Szappanyos (Prantner M., Heitzmann)
Gólszerző: Deli J. (75.), illetve Tóth T. (58., 88.)
Jók: Borza, Sárközi Á., Deli J., illetve Tóth Tamás vezérletével az egész vendégcsapat dicsérhető.

Az Aparhanti SE emberhiányra hivatkozva nem tudott elutazni Faddra, a mérkőzést későbbi időpontban sem játsszák le, így a három pontot a hazai csapat kapja majd meg 3–0-s eredménnyel.

Vármegye II: Bonyhád-Börzsöny SE–ASE Paks

Fotók: Máté Réka
Tolna Vármegyei II. osztály, az ötödik forduló válogatottja

 

