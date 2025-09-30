1 órája
Forduló válogatottja: ők nyújtottak kimagasló teljesítményt a hétvégén
Szakítva a hagyományokkal ezúttal csonka forduló esetén is forduló válogatottján hirdetünk.
Az eddigieknél is nehezebb dolgunk volt a forduló válogatottja kihirdetésénél, hiszen mindössze két mérkőzést rendeztek a vármegyei II. osztály ötödik fordulójában.
Innen került ki a forduló válogatottja
Bonyhád-Börzsöny SE–ASE Paks 1–3 (0–0)
Bonyhád-Börzsöny, v.: Berengyán (Kovács L., Hauck)
Gólszerző: Buzás T. (60.), illetve Rogács (54., 73.), Kern B. (90.)
Jók: Buzás T., Gungl B., Illés B., Kiss N., illetve Rogács, Nickl E., Farkas P., Péger D.
Tengelici SE–Mórágyi SE 1–2 (0–0)
Tengelic, v.: Szappanyos (Prantner M., Heitzmann)
Gólszerző: Deli J. (75.), illetve Tóth T. (58., 88.)
Jók: Borza, Sárközi Á., Deli J., illetve Tóth Tamás vezérletével az egész vendégcsapat dicsérhető.
Az Aparhanti SE emberhiányra hivatkozva nem tudott elutazni Faddra, a mérkőzést későbbi időpontban sem játsszák le, így a három pontot a hazai csapat kapja majd meg 3–0-s eredménnyel.
