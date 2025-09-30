Forduló válogatottja: ők nyújtottak kimagasló teljesítményt a hétvégén

Az eddigieknél is nehezebb dolgunk volt a forduló válogatottja kihirdetésénél, hiszen mindössze két mérkőzést rendeztek a vármegyei II. osztály ötödik fordulójában.

A paksi Péger Dávid (pirosban) is bekerült a forduló válogatottja csapatában

Fotó: Máté Réka

Innen került ki a forduló válogatottja

Bonyhád-Börzsöny SE–ASE Paks 1–3 (0–0)

Bonyhád-Börzsöny, v.: Berengyán (Kovács L., Hauck)

Gólszerző: Buzás T. (60.), illetve Rogács (54., 73.), Kern B. (90.)

Jók: Buzás T., Gungl B., Illés B., Kiss N., illetve Rogács, Nickl E., Farkas P., Péger D.