2 órája
Galambos duplája sem ért győzelmet Szkopjéban
A magyar U18-as válogatott 2–2-re végzett Észak-Macedónia ellen, pedig a paksi fiatal, Galambos János két gólt is szerzett és ismét megcsillogtatta tehetségét.
A Paksi FC utánpótlásának egyik legígéretesebb tehetsége, a rendszeresen NB I-es kerettag Galambos János ismét pályára lépett a korosztályos válogatottban. A 2008-as születésű támadó alapembere a nemzeti együttesnek, amely Szkopjéban játszotta első felkészülési mérkőzését az északmacedónok ellen.
A 17 éves csatár kezdőként kapott lehetőséget, és aktívan hozzájárult a magyarok első félidei jó játékához. Visszamozgásaival, összjátékba való belépéseivel sok akcióhoz hozzájárult, ám a helyzetkihasználás nem mindig sikerült neki sem: volt, hogy egy beadásról maradt le, máskor ő hibázott a befejezésnél. A fordulás után azonban megmutatta a benne rejlő potenciált: előbb fejjel, majd lábbal is betalált, két gólja pedig megnyugtatta a társakat. Amikor a 67. percben lecserélték, úgy tűnt, biztosan kézben tartja a mérkőzést a magyar válogatott.
Paksi tinik a jövő kapujában – három paksi az NB III legfiatalabb gólszerzői közt
A hajrá azonban rosszul alakult: a figyelmetlenség és az összeszokatlanság jelei miatt a hazaiak előbb szépítettek, majd az egyenlítést is kiharcolták, így 2–2 lett a végeredmény. A lefújás után Németh Antal, az U18-as válogatott szövetségi edzője így értékelt:
„Bosszantó, hogy kétgólos vezetés után nem tudtuk megnyerni a mérkőzést, főleg úgy, hogy 75 percig magabiztosan, jól játszottunk, veszélyesebbek voltunk az ellenfelünknél, akár több góllal is vezethettünk volna. Néhány kényszerű csere után a hajrára visszaesett a játékunk, és az utolsó negyedórát nem tudtuk úgy lehozni, ahogy kellett volna. Csapatszinten sok minden jól működött, ennek örülök, de a végét elrontottuk. A győzelemhez jobb egyéni teljesítményekre lett volna szükség a hajrában.”
Az U18-as válogatott legközelebb október második felében lép majd pályára Bosznia-Hercegovina ellen, majd november elején Szlovákiával mérkőznek meg Galambosék.