Galambos duplája sem ért győzelmet Szkopjéban

A hajrá azonban rosszul alakult: a figyelmetlenség és az összeszokatlanság jelei miatt a hazaiak előbb szépítettek, majd az egyenlítést is kiharcolták, így 2–2 lett a végeredmény. A lefújás után Németh Antal, az U18-as válogatott szövetségi edzője így értékelt:

„Bosszantó, hogy kétgólos vezetés után nem tudtuk megnyerni a mérkőzést, főleg úgy, hogy 75 percig magabiztosan, jól játszottunk, veszélyesebbek voltunk az ellenfelünknél, akár több góllal is vezethettünk volna. Néhány kényszerű csere után a hajrára visszaesett a játékunk, és az utolsó negyedórát nem tudtuk úgy lehozni, ahogy kellett volna. Csapatszinten sok minden jól működött, ennek örülök, de a végét elrontottuk. A győzelemhez jobb egyéni teljesítményekre lett volna szükség a hajrában.”

Az U18-as válogatott legközelebb október második felében lép majd pályára Bosznia-Hercegovina ellen, majd november elején Szlovákiával mérkőznek meg Galambosék.