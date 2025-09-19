szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

12°
+24
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
U18-as válogatott

1 órája

Galambos duplája sem ért győzelmet Szkopjéban

Címkék#Galambos János#U18-as labdarúgó-válogatott#Paksi FC

A magyar U18-as válogatott 2–2-re végzett Észak-Macedónia ellen, pedig a paksi fiatal, Galambos János két gólt is szerzett és ismét megcsillogtatta tehetségét.

Ellenbruch Zsolt

A Paksi FC utánpótlásának egyik legígéretesebb tehetsége, a rendszeresen NB I-es kerettag Galambos János ismét pályára lépett a korosztályos válogatottban. A 2008-as születésű támadó alapembere a nemzeti együttesnek, amely Szkopjéban játszotta első felkészülési mérkőzését az északmacedónok ellen.

galambos jános u18-as válogatott paksi fc
Galambos János fejjel és lábbal is bevette az északmacedónok kapuját
Forrás: MLSZ

A 17 éves csatár kezdőként kapott lehetőséget, és aktívan hozzájárult a magyarok első félidei jó játékához. Visszamozgásaival, összjátékba való belépéseivel sok akcióhoz hozzájárult, ám a helyzetkihasználás nem mindig sikerült neki sem: volt, hogy egy beadásról maradt le, máskor ő hibázott a befejezésnél. A fordulás után azonban megmutatta a benne rejlő potenciált: előbb fejjel, majd lábbal is betalált, két gólja pedig megnyugtatta a társakat. Amikor a 67. percben lecserélték, úgy tűnt, biztosan kézben tartja a mérkőzést a magyar válogatott.

A hajrá azonban rosszul alakult: a figyelmetlenség és az összeszokatlanság jelei miatt a hazaiak előbb szépítettek, majd az egyenlítést is kiharcolták, így 2–2 lett a végeredmény. A lefújás után Németh Antal, az U18-as válogatott szövetségi edzője így értékelt:

„Bosszantó, hogy kétgólos vezetés után nem tudtuk megnyerni a mérkőzést, főleg úgy, hogy 75 percig magabiztosan, jól játszottunk, veszélyesebbek voltunk az ellenfelünknél, akár több góllal is vezethettünk volna. Néhány kényszerű csere után a hajrára visszaesett a játékunk, és az utolsó negyedórát nem tudtuk úgy lehozni, ahogy kellett volna. Csapatszinten sok minden jól működött, ennek örülök, de a végét elrontottuk. A győzelemhez jobb egyéni teljesítményekre lett volna szükség a hajrában.”

Az U18-as válogatott legközelebb október második felében lép majd pályára Bosznia-Hercegovina ellen, majd november elején Szlovákiával mérkőznek meg Galambosék. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu