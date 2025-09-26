szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Grassroots-hét

1 órája

Böde és Szabó is beszállt a gyerekekhez, majd megmutatta nekik, hogy mi a foci lényege (képgalériával)

Címkék#eseménysorozat#UEFA Grassroots-héten#gyerek#Paksi FC

A helyi labdarúgó közösséget támogató programot rendeztek Pakson. A grassroots-hét izgalmas gyakorlatokon keresztül mutatja be a labdarúgás sokszínűségét.

Teol.hu

Az UEFA Grassroots-héten szerte Európában ünnepel a futball-közösség. A szeptember 22. és 29. között Magyarországon rendezett eseménysorozat keretein belül 30 klub várja focis programokkal az óvodás, iskolás gyermekeket. Az eseménysorozat azok előtt tiszteleg, akik hétről hétre életre keltik a játékot: a gyerekektől a klubokon és edzőkön át egészen azokig az intézményi pedagógusokig, akiknek köszönhetően megvalósulhatnak a helyi labdarúgó-közösségeket támogató programok. 

A paksi grassroots-héten az általános iskolás kislányok izgalmas gyakorlatokon keresztül ismerték meg a labdarúgás sokszínűségét
Fotó: Molnár Gyula
Fotó: Molnár Gyula

A Paksi FC Fehérvári úti stadionjában pénteken az általános iskolák 1-2. osztályos kislányai vették birtokba a pályát. A program célja a labdarúgás népszerűsítése, azoknak a gyerekeknek a megszólítása, akik nem sportolnak egyesületi keretek között – mondta Péter Norbert, az egyesület utánpótlásszakág-vezetője. Hozzátette: a foglalkozásokon változatos technikai gyakorlatok várták a résztvevőket, melyeket különböző méretű pályákon kellett végrehajtani. Mindenki talált olyan izgalmas feladatot, amelyben jól érezte magát és meg tudott valósítani. A Paksi FC férfi szakágában tizenegy utánpótláscsapatban mintegy 250 fiatal futballozik, a futballpiramis csúcsán pedig az NB III-as és NB I-es felnőtt együttes található. 

Grassroots-hét: egyre több fiatal lány és fiú fedezi fel a mozgás élményét

Két évvel ezelőtt a kilencszáz résztvevőt megmozgató Tanévnyitó Fesztivál sikerét ünnepelte a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ), tavaly a szövetség és a klubok összefogásával 3500 gyermeket sikerült sportolásra invitálni a Grassroots-héten. Idén a tavalyi létszám közel háromszorosa sportol a Grassroots-héten, és háromszor annyi klubhelyszín teremt fesztiválhangulatot a focizni vágyóknak.
„Az UEFA grassroots-hét a játékosok útját ünnepli minden szakaszban: az első iskolai vagy helyi klubban szerzett focis élményektől kezdve a készségek, az önbizalom és a játék iránti szeretet kialakításáig, amelyek egy életen át tarthatnak. Elismeri az edzők és önkéntesek elkötelezettségét is, akik olyan környezetet teremtenek, ahol minden játékos biztonságban érezheti magát, támogatást kaphat és fejlődhet. A grassroots ott kezdődik, ahol a futball születik – a klubokban, az iskolákban és a közösségekben. Ezen a héten mindazokat ünnepeljük, akik lehetőséget adnak minden játékosnak arra, hogy játsszon, tanuljon és élvezze a futballt” – hangoztatta Olivier Doglia, a UEFA futballfejlesztési igazgatója. 
A Grassroots-hét alkalmából a Fizz Liga nyolcadik fordulójában a játékosokat az MLSZ grassroots-programjaiban és klubjaiban focizó gyerekek kísérik majd be a pályára. Így a forduló egyik legnagyobb érdeklődéssel várt meccsén, a szombat este 20 órakor kezdődő Paksi FC–Puskás Akadémia találkozón is példaképeikkel együtt vonulhatnak be a pályára a projektben résztvevő fiatal focisták.  

Grassroots-hét a Paksi FC-nél

Fotók: Molnár Gyula

 

