2 órája
A komoly sérülésből visszatérő támadó nem felejtette el a gólszerzés titkát
A súlyos térdsérülés és a kihagyott szezon után Hahn János újra pályán bizonyítja, hogy számolni kell vele. A 2020/2021-es gólkirály formája biztató, olyannyira, hogy a kiugró idényében is hasonlóan kezdett.
A paksi labdarúgás egyik közönség kedvence, Hahn János a magyar futballszeretők körében sokak számára megosztó személyiség. Egy szűkebb réteg nagyra értékeli benne a csapatért végzett fáradhatatlan munkáját, az önfeláldozó játékát és azt, hogy minden mozdulatával az együttest helyezi előtérbe. A többség szemében viszont inkább egy „egyszezonos” csatár, aki egy kiemelkedő idény után legfeljebb megbízható, de középszerű támadóként írható le.
Nem véletlen, hogy a 2020/2021-es bajnokság gólkirálya, a szekszárdi születésű, immár 30 éves támadó pályafutása során sok kritikát kapott. Azt kétségtelenül el kell ismerni, hogy akkori 22 bajnoki góljához hasonló teljesítményt egyetlen másik szezonban sem tudott megközelíteni. A statisztikák egyértelműek: nincs másik olyan éve, amikor tíz találatig jutott volna.
Ehhez jött a nem túl sikeres dunaszerdahelyi kitérő, majd a paksi visszatérés után is inkább visszafogott teljesítmény. A legnagyobb csapás azonban tavaly nyáron érte: 2024. július 25-én, az AEK Larnaca elleni Konferencialiga-selejtezőn súlyos térdsérülést szenvedett, így a 2024/2025-ös idényt szinte teljes egészében ki kellett hagynia. Sok kérdőjel merült fel a jövőjével kapcsolatban, ám már tavasszal biztató hírek érkeztek: Vuits Viktor erőnléti edző és rehabilitációs szakember szerint kifejezetten jól haladt a felépülése.
„Janó esete a szokásos térdszalagsérüléseknél komplikáltabb volt, mivel a keresztszalag mellett a belső oldalszalagot is műteni kellett. Ehhez képest a rehabilitáció szinte példátlanul simán zajlott: minden terv szerint, megakadás nélkül haladt. Ez nagyban köszönhető a munkamoráljának. Véleményem szerint készen áll a játékra. Gólkirályunk erőnlétileg is remek állapotban van, a rehabilitáció végére plusz tíz kiló izmot is felépítettünk rá” – nyilatkozta akkor a klubhonlapon a súlyos sérülésből felépült játékosról.
Hahn Jánosra alapozhatnak Pakson
A nyár egyik meglepő döntése a Paksi FC-nél Szalai József szerződtetése, majd azonnali kölcsönadása volt. Utólag világos, hogy a szakmai stáb jól tudta: Hahn visszatérésére bátran alapozhat. Bár hét bajnokin szerzett négy gólja elsőre nem tűnik kiugrónak, érdemes mellétenni, hogy a 2020–2021-es idényben is hasonlóan kezdett, és akkor is inkább egy mesterhármas emelte ki a számokat. Most viszont egy európai kupaszerepléssel terhelt szezon rajtján van túl, és már négyszer is eredményes tudott lenni.
A rehabilitáció során megszerzett fizikalitás a pályán is látszik: nehezebb őt szabályosan szerelni, ami a statisztikáiban is visszaköszön. Az ellenfél tizenhatosán belül közel tíz érintése van kilencven percenként, ami látványos javulás a korábbi évekhez képest. A kapu közelében pedig él a lehetőségekkel: bő 400 játékperc alatt 14 lövéssel próbálkozott, amelyek közül tíz a kaput is eltalálta. Ez a 71,4 százalékos mutató kifejezetten ígéretes, főleg, hogy nem alibiszituációkból, hanem magas minőségű helyzetekből veszi célba a kaput.
Messzemenő következtetéseket persze még korai levonni, de a hosszú sérülés után Hahn János egyértelmű jelzést küldött: számolni kell vele. Ha a formája kitart, a paksi gólerős támadósorban továbbra is stabil helye lehet, s még akár nagyobb álmokat is megcélozhat.