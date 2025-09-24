szeptember 24., szerda

Újra elkapta a fonalat

54 perce

A komoly sérülésből visszatérő támadó nem felejtette el a gólszerzés titkát

Címkék#Paksi FC#Hahn János#visszatérés

A súlyos térdsérülés és a kihagyott szezon után Hahn János újra pályán bizonyítja, hogy számolni kell vele. A 2020/2021-es gólkirály formája biztató, olyannyira, hogy a kiugró idényében is hasonlóan kezdett.

Ellenbruch Zsolt

A paksi labdarúgás egyik közönség kedvence, Hahn János a magyar futballszeretők körében sokak számára megosztó személyiség. Egy szűkebb réteg nagyra értékeli benne a csapatért végzett fáradhatatlan munkáját, az önfeláldozó játékát és azt, hogy minden mozdulatával az együttest helyezi előtérbe. A többség szemében viszont inkább egy „egyszezonos” csatár, aki egy kiemelkedő idény után legfeljebb megbízható, de középszerű támadóként írható le.

hahn jános paksi fc gólkirály
Hahn János hét bajnokin négy gólnál jár ebben a szezonban
Fotó: Czinege Melinda

Nem véletlen, hogy a 2020/2021-es bajnokság gólkirálya, a szekszárdi születésű, immár 30 éves támadó pályafutása során sok kritikát kapott. Azt kétségtelenül el kell ismerni, hogy akkori 22 bajnoki góljához hasonló teljesítményt egyetlen másik szezonban sem tudott megközelíteni. A statisztikák egyértelműek: nincs másik olyan éve, amikor tíz találatig jutott volna.

Ehhez jött a nem túl sikeres dunaszerdahelyi kitérő, majd a paksi visszatérés után is inkább visszafogott teljesítmény. A legnagyobb csapás azonban tavaly nyáron érte: 2024. július 25-én, az AEK Larnaca elleni Konferencialiga-selejtezőn súlyos térdsérülést szenvedett, így a 2024/2025-ös idényt szinte teljes egészében ki kellett hagynia. Sok kérdőjel merült fel a jövőjével kapcsolatban, ám már tavasszal biztató hírek érkeztek: Vuits Viktor erőnléti edző és rehabilitációs szakember szerint kifejezetten jól haladt a felépülése.

„Janó esete a szokásos térdszalagsérüléseknél komplikáltabb volt, mivel a keresztszalag mellett a belső oldalszalagot is műteni kellett. Ehhez képest a rehabilitáció szinte példátlanul simán zajlott: minden terv szerint, megakadás nélkül haladt. Ez nagyban köszönhető a munkamoráljának. Véleményem szerint készen áll a játékra. Gólkirályunk erőnlétileg is remek állapotban van, a rehabilitáció végére plusz tíz kiló izmot is felépítettünk rá”nyilatkozta akkor a klubhonlapon a súlyos sérülésből felépült játékosról.

Tavaly nyáron több szalagja is elszakadt Hahn Jánosnak
Fotó: Török Attila

Hahn Jánosra alapozhatnak Pakson

A nyár egyik meglepő döntése a Paksi FC-nél Szalai József szerződtetése, majd azonnali kölcsönadása volt. Utólag világos, hogy a szakmai stáb jól tudta: Hahn visszatérésére bátran alapozhat. Bár hét bajnokin szerzett négy gólja elsőre nem tűnik kiugrónak, érdemes mellétenni, hogy a 2020–2021-es idényben is hasonlóan kezdett, és akkor is inkább egy mesterhármas emelte ki a számokat. Most viszont egy európai kupaszerepléssel terhelt szezon rajtján van túl, és már négyszer is eredményes tudott lenni.

A rehabilitáció során megszerzett fizikalitás a pályán is látszik: nehezebb őt szabályosan szerelni, ami a statisztikáiban is visszaköszön. Az ellenfél tizenhatosán belül közel tíz érintése van kilencven percenként, ami látványos javulás a korábbi évekhez képest. A kapu közelében pedig él a lehetőségekkel: bő 400 játékperc alatt 14 lövéssel próbálkozott, amelyek közül tíz a kaput is eltalálta. Ez a 71,4 százalékos mutató kifejezetten ígéretes, főleg, hogy nem alibiszituációkból, hanem magas minőségű helyzetekből veszi célba a kaput.

Messzemenő következtetéseket persze még korai levonni, de a hosszú sérülés után Hahn János egyértelmű jelzést küldött: számolni kell vele. Ha a formája kitart, a paksi gólerős támadósorban továbbra is stabil helye lehet, s még akár nagyobb álmokat is megcélozhat.

 

