A komoly sérülésből visszatérő támadó nem felejtette el a gólszerzés titkát

A paksi labdarúgás egyik közönség kedvence, Hahn János a magyar futballszeretők körében sokak számára megosztó személyiség. Egy szűkebb réteg nagyra értékeli benne a csapatért végzett fáradhatatlan munkáját, az önfeláldozó játékát és azt, hogy minden mozdulatával az együttest helyezi előtérbe. A többség szemében viszont inkább egy „egyszezonos” csatár, aki egy kiemelkedő idény után legfeljebb megbízható, de középszerű támadóként írható le.

Hahn János hét bajnokin négy gólnál jár ebben a szezonban

Fotó: Czinege Melinda

Nem véletlen, hogy a 2020/2021-es bajnokság gólkirálya, a szekszárdi születésű, immár 30 éves támadó pályafutása során sok kritikát kapott. Azt kétségtelenül el kell ismerni, hogy akkori 22 bajnoki góljához hasonló teljesítményt egyetlen másik szezonban sem tudott megközelíteni. A statisztikák egyértelműek: nincs másik olyan éve, amikor tíz találatig jutott volna.

Ehhez jött a nem túl sikeres dunaszerdahelyi kitérő, majd a paksi visszatérés után is inkább visszafogott teljesítmény. A legnagyobb csapás azonban tavaly nyáron érte: 2024. július 25-én, az AEK Larnaca elleni Konferencialiga-selejtezőn súlyos térdsérülést szenvedett, így a 2024/2025-ös idényt szinte teljes egészében ki kellett hagynia. Sok kérdőjel merült fel a jövőjével kapcsolatban, ám már tavasszal biztató hírek érkeztek: Vuits Viktor erőnléti edző és rehabilitációs szakember szerint kifejezetten jól haladt a felépülése.

„Janó esete a szokásos térdszalagsérüléseknél komplikáltabb volt, mivel a keresztszalag mellett a belső oldalszalagot is műteni kellett. Ehhez képest a rehabilitáció szinte példátlanul simán zajlott: minden terv szerint, megakadás nélkül haladt. Ez nagyban köszönhető a munkamoráljának. Véleményem szerint készen áll a játékra. Gólkirályunk erőnlétileg is remek állapotban van, a rehabilitáció végére plusz tíz kiló izmot is felépítettünk rá” – nyilatkozta akkor a klubhonlapon a súlyos sérülésből felépült játékosról.

Tavaly nyáron több szalagja is elszakadt Hahn Jánosnak

Fotó: Török Attila

Hahn Jánosra alapozhatnak Pakson

A nyár egyik meglepő döntése a Paksi FC-nél Szalai József szerződtetése, majd azonnali kölcsönadása volt. Utólag világos, hogy a szakmai stáb jól tudta: Hahn visszatérésére bátran alapozhat. Bár hét bajnokin szerzett négy gólja elsőre nem tűnik kiugrónak, érdemes mellétenni, hogy a 2020–2021-es idényben is hasonlóan kezdett, és akkor is inkább egy mesterhármas emelte ki a számokat. Most viszont egy európai kupaszerepléssel terhelt szezon rajtján van túl, és már négyszer is eredményes tudott lenni.