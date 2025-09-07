szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

27°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
nb iii-as foci

22 perce

Hazai pályán javította kisiklását az UFC csapata

Címkék#Szekszárdi UFC#NB III-as foci#BFC Siófok#labdarúgás

Az NB III-as focibajnokságban hazai pályán javította balatonlellei vereségét a Szekszárd.

Ellenbruch Zsolt

A balatonlellei kudarcot követően a hazai pályán még hibátlan Szekszárdhoz az a Siófok látogatott, amely idegenben addig még gólt sem tudott szerezni. Juhász Máté legénysége számára tehát remek lehetőség kínálkozott, hogy három ponttal gazdagodjon. 

Arena Ármin szerezte az UFC első gólját
Fotó: Makovics Kornel

Nagy tempóban kezdődött a mérkőzés, mindkét fél igyekezett támadó szellemben futballozni. Ez számos akciót eredményezett, de kapura lövésig ritkán jutottak el a felek. Ahogy telt az idő, a játék egyre inkább küzdelmessé vált, a magasra tolt védelmek mögé történő indításokban rejlett a legnagyobb veszély. Ez főként a hazaiak számára mutatott jól: több helyzetet is kialakítottak, ám Hutvágner rendre hárított, amikor pedig ő már nem ért oda, a kapufa segítette ki a vendégeket. 
Aztán, ahogy az a nagy számok törvénye alapján várható volt, a Somogy vármegyeiek az első komoly ziccerüket gólra váltották: Fiáth talált be a 28. percben. A játék képe azonban nem változott, a szekszárdi helyzetkihasználás továbbra sem volt meggyőző, ám a 35. percben Arena Árminnak sikerült egalizálnia. A lehetőségek ezt követően is megvoltak, de a szünetig nem született újabb találat, így döntetlennel vonultak pihenőre a csapatok.
A fordulást követően alig indult el a második játékrész, máris megszületett a hazaiak második gólja: Paksi Dániel kapott labdát a tizenhatoson belül, majd a kapusnak esélyt sem adva lőtt a hálóba. Ezután a Tolna vármegyei alakulat visszább húzódott, pragmatikusabb futballt választva őrizte előnyét. A vendégek nem tudtak mit kezdeni a stabil hazai védelemmel, komoly helyzetig nem jutottak el. Cserébe a Szekszárd is csak egy-egy kósza kontrát tudott vezetni, melyekben kevés veszély rejlett. 

A második félidőben meddő mezőnyfölényben játszott a Siófok

A félidő második felében egyre inkább nőtt a Siófok nyomása, több lövéssel is próbálkoztak, ám ezek rendre kimaradtak. Ahogy az első játékrészben a hazaiaknál, úgy most a vendégeknél bosszulta meg magát a kihagyott helyzetek sora: egy gyors kontra futott végig a jobb oldalon, a hosszún pedig Péter Dávid érkezett, aki magabiztosan lőtte be a harmadik gólt. 
Ez a találat végképp eldöntötte a három pont sorsát, és bár a ráadás perceiben elszabadultak az indulatok, az eredmény már nem változott. A Juhász-legénység így negyedszer is győzni tudott odahaza, újfent megörvendeztetve a kilátogató szurkolókat.

NB III Délnyugati-csoport, 7. forduló

Szekszárdi UFC–BFC Siófok 3–1 (1–1)
Szekszárd, v.: Gáspár A. (Nagy M., Kovács Á.)
Szekszárd: Bognár Zs. – Egri, László M., Ágics, Lajkó F.– Major P., Lékó (Péter D., 66.)– Sütő, Paksi, Bartha– Arena Á. (Budai, 82.). Edző: Juhász Máté 
Gólszerző: Arena (35.), Paksi (46.), Péter D. (81.), illetve Fiáth (29.). 
 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu