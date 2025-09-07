Hazai pályán javította kisiklását az UFC csapata

A balatonlellei kudarcot követően a hazai pályán még hibátlan Szekszárdhoz az a Siófok látogatott, amely idegenben addig még gólt sem tudott szerezni. Juhász Máté legénysége számára tehát remek lehetőség kínálkozott, hogy három ponttal gazdagodjon.

Fotó: Makovics Kornel

Nagy tempóban kezdődött a mérkőzés, mindkét fél igyekezett támadó szellemben futballozni. Ez számos akciót eredményezett, de kapura lövésig ritkán jutottak el a felek. Ahogy telt az idő, a játék egyre inkább küzdelmessé vált, a magasra tolt védelmek mögé történő indításokban rejlett a legnagyobb veszély. Ez főként a hazaiak számára mutatott jól: több helyzetet is kialakítottak, ám Hutvágner rendre hárított, amikor pedig ő már nem ért oda, a kapufa segítette ki a vendégeket.

Aztán, ahogy az a nagy számok törvénye alapján várható volt, a Somogy vármegyeiek az első komoly ziccerüket gólra váltották: Fiáth talált be a 28. percben. A játék képe azonban nem változott, a szekszárdi helyzetkihasználás továbbra sem volt meggyőző, ám a 35. percben Arena Árminnak sikerült egalizálnia. A lehetőségek ezt követően is megvoltak, de a szünetig nem született újabb találat, így döntetlennel vonultak pihenőre a csapatok.

A fordulást követően alig indult el a második játékrész, máris megszületett a hazaiak második gólja: Paksi Dániel kapott labdát a tizenhatoson belül, majd a kapusnak esélyt sem adva lőtt a hálóba. Ezután a Tolna vármegyei alakulat visszább húzódott, pragmatikusabb futballt választva őrizte előnyét. A vendégek nem tudtak mit kezdeni a stabil hazai védelemmel, komoly helyzetig nem jutottak el. Cserébe a Szekszárd is csak egy-egy kósza kontrát tudott vezetni, melyekben kevés veszély rejlett.

A második félidőben meddő mezőnyfölényben játszott a Siófok

A félidő második felében egyre inkább nőtt a Siófok nyomása, több lövéssel is próbálkoztak, ám ezek rendre kimaradtak. Ahogy az első játékrészben a hazaiaknál, úgy most a vendégeknél bosszulta meg magát a kihagyott helyzetek sora: egy gyors kontra futott végig a jobb oldalon, a hosszún pedig Péter Dávid érkezett, aki magabiztosan lőtte be a harmadik gólt.

Ez a találat végképp eldöntötte a három pont sorsát, és bár a ráadás perceiben elszabadultak az indulatok, az eredmény már nem változott. A Juhász-legénység így negyedszer is győzni tudott odahaza, újfent megörvendeztetve a kilátogató szurkolókat.