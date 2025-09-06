szeptember 6., szombat

Kajak-kenu-vb

10 órája

Heroikusan küzdött Jámbor Lotti és párja, Katona Réka

Címkék#Jámbor Lotti#kajak-kenu#Győr Aranypart I#kajak-kenu vb

A Szekszárdi Kajak-Kenu SE versenyzője, Jámbor Lotti párosban ezüstérmet szerzett a Győrben zajló maraton kajak-kenu világbajnokságon.

Teol.hu

Lotti – aki pénteken egészségügyi probléma miatt feladta az egyest – ezúttal dunaújvárosi párjával, Katona Rékával második helyen ért célba ifjúsági leány K2-ben. A 18.1 kilométeres távon a győzelmet a Hudi-Kadler Panni-Zatykó Panka duó szerezte meg. A „hazai vízen” lapátoló győri páros egy futószakasznyi előnyt harcolt ki magának fél táv után, s előnyét megtartva szerezte meg a világbajnoki címet. Fantasztikus teljesítmény, hogy Jámbor Lottiék második helyen értek célba, hiszen Katona Sára reggel gyomorproblémával küzdött, kétséges volt, hogy egyáltalán rajthoz tudnak-e állni. 

Maraton vb, K2 női ifjúsági, klasszikus táv

1. Hudi-Kadler Panni-Zatykó Panka 1:20:09 ó
2. Jámbor Lotti-Katona Réka 1:22:07
3. Karen Stoubek Andersen-Frida Hinge (DEN) 1:23:20

 

