Heroikusan küzdött Jámbor Lotti és párja, Katona Réka

Lotti – aki pénteken egészségügyi probléma miatt feladta az egyest – ezúttal dunaújvárosi párjával, Katona Rékával második helyen ért célba ifjúsági leány K2-ben. A 18.1 kilométeres távon a győzelmet a Hudi-Kadler Panni-Zatykó Panka duó szerezte meg. A „hazai vízen” lapátoló győri páros egy futószakasznyi előnyt harcolt ki magának fél táv után, s előnyét megtartva szerezte meg a világbajnoki címet. Fantasztikus teljesítmény, hogy Jámbor Lottiék második helyen értek célba, hiszen Katona Sára reggel gyomorproblémával küzdött, kétséges volt, hogy egyáltalán rajthoz tudnak-e állni.

Maraton vb, K2 női ifjúsági, klasszikus táv

1. Hudi-Kadler Panni-Zatykó Panka 1:20:09 ó

2. Jámbor Lotti-Katona Réka 1:22:07

3. Karen Stoubek Andersen-Frida Hinge (DEN) 1:23:20