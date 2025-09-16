Győztes rangadóval kezdte a szezont a Hőgyész

A felsőházba jutás szempontjából fontos mérkőzéssel kezdett a Hőgyészi SC férficsapata, amely magabiztosan nyerte a szomszédvári derbit.

Héger Zsolt csapata győzelemmel kezdte a szezont (Forrás: Hőgyészi SC)

Fotó:

NB II, E-csoport, 1. forduló

Expressz Zálog Mecseknádasd–Hőgyészi SC 28–38 (11–19)

Mecseknádasd, 100 néző. V.: Tóbiás, Végh A.

Hőgyész: Hudra – Magos-Dóra 3, Cseszkó 12, Mikita 3 (1), Pencs 4, Szűcs P. 5 (3), Szakcsi 4. Csere: Farkas G., Vald 1, Sasi 2 (2), Kelemen Á. 1, Gadányi, Szabó T., Bujtás 3. Edző: Héger Zsolt

Kiállítások: 6, illetve 8 perc.

Hétméteresek: 4/2, illetve 6/6.

„Nagyon jó dolog egy edző számára az, hogy a pályán hatvan percen keresztül azt látja, amit előtte az öltözőben megbeszéltünk. Nagyjából negyedóra alatt eldőlt a találkozó, a játék minden elemében jobbak voltunk, nagyon jó tempót diktáltunk és védekezésben is jól teljesítettünk. Erre a mérkőzésre lehet építeni a jövő szempontjából. Azért nem emelek ki senkit külön, mert ez egy igazi csapatmunka volt, mindenki hozzá tudott tenni a győzelemhez” – fogalmazott Héger Zsolt.