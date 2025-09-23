Az utolsó pillanatokban lett oda a Hőgyész pontja

Szoros mérkőzésen szenvedett vereséget hazai pályán a Hőgyészi SC a férfi NB II-es bajnokságban. Héger Zsolt csapata végig pariban volt a Nemzeti Kézilabda Akadémia U21-es együttesével, végül az utolsó pillanatokban szerzett találattal a balatonbogláriak elvitték a két pontot Tamásiból.

Az utolsó másodpercekben csúszott ki az egy pont a Hőgyészi SC kezei közül

Forrás: Hőgyészi SC (archív)

Férfi NB II, alapszakasz, 2. forduló

Hőgyészi SC–NEKA U21 31–32 (14–14)

Tamási, 150 néző. V.: Rozina, Ujvári

Hőgyész: HUDRA – MAGOS-DÓRA 3 (1), Cseszkó 2, Mikita 6, PENCS 2, Szűcs P. 6 (1), SZAKCSI 9. Csere: Benkő, Farkas G. (kapusok), Vald 1, Gadányi, Szabó T., Bujtás 2, Sasi, Kelemen Á. Edző: Héger Zsolt

Kiállítások: 2, illetve 8 perc.

Hétméteresek: 5/2, illetve 3/2.

„Azt kaptuk a mérkőzéstől, amire számítottunk. Jó színvonalú tempós meccs volt, amiből sajnos most nem mi jöttünk ki győztesen. Egy ilyen mérkőzésen sajnos nem fér bele a tizenkét eladott labda és a három kihagyott hétméteres. Ami pozitívum, hogy az eddig lejátszott két meccsünkön nem volt hullámvölgy mérkőzésen belül, ennek nagyon örülök. Szerintem jó úton haladunk” – értékelte a találkozót Héger Zsolt, a hőgyésziek edzője.