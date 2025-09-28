szeptember 28., vasárnap

Le a kalappal!

4 órája

Horváth Tamás élete versenyét futva teljesítette a Spartathlont! (videóval)

Címkék#Spartathlon#Mórocza Andrea#Horváth Tamás

Két éve, 132 kilométer megtétele után a szintidő túllépése miatt Horváth Tamásnak fel kellett adnia a Spartathlon ultrafutóversenyt és lelkileg is mélypontra jutott. Elgondolkodott azon, hogy abbahagyja a futást, de újabb erőt vett magán és folytatta a sportolást.

horváth tamás spartathlon dombóvár mórocza andrea
Horváth Tamás teljesítette a 246 kilométeres Spartathlon ultrafutóversenyt
Forrás: Spartathlon Magyar Csapat / Facebook

És milyen jól tette! A jövőre 40. születésnapját ünneplő dombóvári ultrafutó közel 34 óra alatt teljesítette az Athén és Spárta közötti embert próbáló 246 kilométeres távot. A szintemelkedések mellett az időjárási körülményekkel is meg kellett küzdenie, hogy egy Dombóvár feliratú magyar zászlóval a kezében csókot hinthessen Leonidász király ikonikussá váló szobrának lábára.

Idén 402 futó indult a Spartathlonon, köztük huszonöt magyar. Az abszolút győztes a cseh Radek Brunner volt, aki 21 óra 24 perc 35 másodperc alatt teljesítette a távot, míg a nőknél Mórocza Andrea volt a leggyorsabb 25:09:06 órás eredményével. Ezt megelőzően a férfiaknál Bogár János 1991-ben, Bódis Tamás 2019-ben, a hölgyeknél Lubics Szilvia (2011, 2013, 2014) és Maráz Zsuzsanna (2018, 2019) diadalmaskodott a Spartathlonon.

 

