szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

18°
+24
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
246 kilométer a célig

1 órája

Az összes fizikai és mentális ereje elhagyja majd a célig vezető úton

Címkék#spartathlon#futás#Horváth Tamás

Szombat reggel elrajtol a világ egyik legnehezebb futóversenye, a Spartathlon. A huszonöt tagú magyar csapatot egy Tolna vármegyei sportoló erősíti: a dombóvári Horváth Tamás is ott lesz a rajtnál.

Balázs László

Az Athén és Spárta közötti 246 kilométeres ultramaratoni futóversenyen Horváth Tamás másodszor vesz részt. 

Horváth Tamás az Akropolisz lábától Leonidász király Spárta főterén álló szobráig fut
Horváth Tamás az Akropolisz lábától Leonidász király Spárta főterén álló szobráig fut
Fotó: Fotó: TEOL

A dombóvári sportolót két éve 132 kilométernél szintidő túllépés miatt diszkvalifikálták. 
„Úgy gondolom, mindenképpen meg tudom csinálni az erőpróbát – mondta Horváth Tamás. – A verseny nehézségét az odáig vezető út adja. Külön kvalifikációs versenyek vannak, melyeken eredményt vagy szintet kell futni. Ha elég jó vagy, automatikusan bekerülsz, ha nem annyira, sorsolnak.” 
Horváth hozzátette: 2023-ban abba akarta hagyni a futást, mert kudarcokkal teli éve volt. A Korinthoszt és az Ultrabalatont sem tudta befejezni. Egy sikertelen évvel a háta mögött mégsem intett búcsút a futásnak. Úgy gondolta, ha kell többször visszamegy, hogy teljesüljön az álma. Az elmúlt másfél évben csak arra figyelt, hogy meglegyen a megfelelő kvalifikációs ideje a Spartathlonra

A dombóvári ultrafutó edzője nem akárki, a kétszeres győztes Maráz Zsuzsanna adja neki a felkészülési instrukciókat. „Természetesen ott lesz velünk, hiszen hatan is a csapatába tartozunk – jelentette ki a dombóvári futó. – Nagyon nagy okosságokat nem lehet mondani a verseny előtt, hiszen ekkora távnál nem lehet előre tervezni. Számos nehézséggel kell megküzdeni az út során, ilyen a meleg és a kemény terep. A 246 km-es versenyen mindenképpen fáj valamid, olyan nincs, hogy nem. Arra hívta fel a figyelmünket, hogy ne fussuk el magunkat, és folyamatos legyen a folyadékpótlás, még akkor is ha nem kívánjuk.” 

Horváth Tamás kabalája a kékesszürke baseball sapkája

A legendás görög ultramaratoni hagyománya akkora, hogy az élményért, a legendáért, a Leonidász-szoborért, az olajágkoszorúért is jóval többen indulnának, ha a szervezők engednék. A dombóvári ultramaraton-futó kitért arra is, idén négyszáz ketten vállalták, hogy elindulnak a legnehezebb, legkeményebb versenyen. A külső körülmények mellett a szervezők további nehezítő szabályokat hoztak, nem engedélyezett például a folyamatos kísérés. Együtt ezek a tényezők alaposan megrostálhatják – a szűkre szabott 36 órás szintidő mellett – a mezőnyt. 
A férfiaknál Bogár János 1991-ben, Bódis Tamás 2019-ben diadalmaskodott a Spartathlonon. A nők versenyében eddig ötször avattak magyar győztest. 2011-ben, 2013-ban és 2014-ben Lubics Szilvia, míg 2018-ban és 2019-ben Maráz Zsuzsanna nyert. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu