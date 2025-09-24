Az összes fizikai és mentális ereje elhagyja majd a célig vezető úton

Az Athén és Spárta közötti 246 kilométeres ultramaratoni futóversenyen Horváth Tamás másodszor vesz részt.

Horváth Tamás az Akropolisz lábától Leonidász király Spárta főterén álló szobráig fut

Fotó: Fotó: TEOL

A dombóvári sportolót két éve 132 kilométernél szintidő túllépés miatt diszkvalifikálták.

„Úgy gondolom, mindenképpen meg tudom csinálni az erőpróbát – mondta Horváth Tamás. – A verseny nehézségét az odáig vezető út adja. Külön kvalifikációs versenyek vannak, melyeken eredményt vagy szintet kell futni. Ha elég jó vagy, automatikusan bekerülsz, ha nem annyira, sorsolnak.”

Horváth hozzátette: 2023-ban abba akarta hagyni a futást, mert kudarcokkal teli éve volt. A Korinthoszt és az Ultrabalatont sem tudta befejezni. Egy sikertelen évvel a háta mögött mégsem intett búcsút a futásnak. Úgy gondolta, ha kell többször visszamegy, hogy teljesüljön az álma. Az elmúlt másfél évben csak arra figyelt, hogy meglegyen a megfelelő kvalifikációs ideje a Spartathlonra.

A dombóvári ultrafutó edzője nem akárki, a kétszeres győztes Maráz Zsuzsanna adja neki a felkészülési instrukciókat. „Természetesen ott lesz velünk, hiszen hatan is a csapatába tartozunk – jelentette ki a dombóvári futó. – Nagyon nagy okosságokat nem lehet mondani a verseny előtt, hiszen ekkora távnál nem lehet előre tervezni. Számos nehézséggel kell megküzdeni az út során, ilyen a meleg és a kemény terep. A 246 km-es versenyen mindenképpen fáj valamid, olyan nincs, hogy nem. Arra hívta fel a figyelmünket, hogy ne fussuk el magunkat, és folyamatos legyen a folyadékpótlás, még akkor is ha nem kívánjuk.”

Horváth Tamás kabalája a kékesszürke baseball sapkája

A legendás görög ultramaratoni hagyománya akkora, hogy az élményért, a legendáért, a Leonidász-szoborért, az olajágkoszorúért is jóval többen indulnának, ha a szervezők engednék. A dombóvári ultramaraton-futó kitért arra is, idén négyszáz ketten vállalták, hogy elindulnak a legnehezebb, legkeményebb versenyen. A külső körülmények mellett a szervezők további nehezítő szabályokat hoztak, nem engedélyezett például a folyamatos kísérés. Együtt ezek a tényezők alaposan megrostálhatják – a szűkre szabott 36 órás szintidő mellett – a mezőnyt.

A férfiaknál Bogár János 1991-ben, Bódis Tamás 2019-ben diadalmaskodott a Spartathlonon. A nők versenyében eddig ötször avattak magyar győztest. 2011-ben, 2013-ban és 2014-ben Lubics Szilvia, míg 2018-ban és 2019-ben Maráz Zsuzsanna nyert.