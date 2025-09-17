szeptember 17., szerda

Visszatért a streetball

24 perce

Itt van az ősz: lezárásként színes kavalkáddal ünnepelték a sportágat (képgalériával)

Címkék#kategóriában#Streetball Challenge Hungary#Paks#fesztivál

Teol.hu

Idén 33. évadát kezdte a Streetball Challenge Hungary, amelynek idei hetedik, utolsó vidéki állomását Pakson, az ASE sporttelepen rendezték meg szombaton. 

Öt év után tért vissza Paksra a Streetball Challenge
Fotó: Molnár Gyula

Az utcai kosárlabda fesztivál öt év után tért vissza az atomvárosba. A Morgen-pályán  17 kategóriában összesen 35 csapat mérkőzött egymással, a legjobbak bekerültek a fővárosi országos döntőbe, amelyet szeptember 20-án bonyolítanak le. A Hősök terén a délelőtt folyamán 17 kategóriában a Suzuki Streetball mérkőzéseit láthatják az érdeklődők, délután pedig az országos döntő következik. Egyszerre küzdenek majd a nyíregyházi, a paksi és szombathelyi győztesek az adott korosztály országos bajnoka címért. Akik pedig még szeretnének nevezni az utolsó fordulóra, szeptember 17-én, szerdán éjfélig megtehetik a streetballnet.hu oldalán. A sportági fesztiválon a felnőtt női válogatott több tagja is jelen lesz, ők hárompontos dobóversenyen teszik próbára magukat. 
A paksi torna eredményei az alábbi linken érhetők el. 

Streetball Paks

Fotók: Molnár Gyula

 

