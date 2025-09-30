szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Jako-kupa

25 perce

A szomszéd városokból is érkeztek játékosok a népszerű sportág első szekszárdi tornájára (képgalériával)

Címkék#műfüves#Jako-kupa#Szekszárd#padel

Először rendeztek versenyt a szekszárdi padel pályán. A Jako-kupára összesereglettek a versenyzők.

Teol.hu

A Damjanich utcában található sportlétesítményben két kategóriában összesen 28 páros lépett pályára az első Jako-kupán. 

Egyre inkább felkapott az ütősport, melyet mindig párban játszanak. A Jako-kupa remekül népszerűsítette a sportágat
Egyre inkább felkapott az ütősport, melyet mindig párban játszanak. A Jako-kupa remekül népszerűsítette a sportágat
Fotó: Makovics Kornel

A padel egyre népszerűbb ütősport. Jelenleg több mint 25 millióan padeleznek a világ több mint kilencven országában, míg a padelpályák száma évente több mint húsz százalékkal növekszik. A tenisz és a fallabda legjobb elemeit ötvözi – a szabályok hasonlóak, de a különbség elsősorban a játékhoz használt ütőben és a pontozás módjában van. A játékot egy speciális, 10x20 méteres „mini teniszpályán” űzik, beltéren és kültéren egyaránt. A labda lepattanhat a pályát határoló üvegfalakról – a visszapattanó labdának is van szerepe a játékban –, melyek négy méteres magasságig biztosítják az elkerítést. Abban különbözik a teniszpályától, hogy oldalsó és hátsó falakkal rendelkezik, emiatt jobban hasonlít a fallabdapályához. A szekszárdi első Jako-kupára Bajáról, Pécsről és Tolnáról is érkeztek versenyzők. Ebben az évben még egy tornát bonyolítanak le a nyár végén átadott műfüves pályákon.  

1. Jako-kupa, eredmények

Amatőrök (12 induló): 1. Himmer Zsanett-Szendrő Szabolcs, 2. Kincse Levente-Koller Dominik, 3. Bányai Dániel-Bacsi Noel Levente.  
Haladók (16 induló): 1. Gergye Dániel-Ghilan Karim, 2. Steinbach Máté-Hegedűs Gábor, 3. Szebényi Zoltán-Illés Ottó. 

1. Jako-kupa padel torna Szekszárdon

Fotók: Makovics Kornél

 

 

