szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

30°
+30
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rossz hír Győrből

28 perce

Rosszullét miatt feladni kényszerült a vb-döntőt a szekszárdi tehetség

Címkék#maratoni kajak-kenu vb#Jámbor Lotti#Szekszárdi Kajak-Kenu SE

Teol.hu

Édesapja világbajnoki győzelme után huszonhat évvel Jámbor Lotti rajthoz állhatott a maratoni kajak-kenu világbajnokságon Győrött. Ott, ahol Jámbor Attila 1999-ben Szakály Viktorral párosban vb-címet szerzett. A 16 éves fiatal az első kilométereken úgy tűnt, versenyben tud lenni a dobogós helyezésekért, azonban, mint azt édesanyjától és edzőjétől, Jámbor Nikolettától megtudtuk, rosszul érezte magát, ezért kiállni kényszerült és nem tudta befejezni futamot.

jámbor lotti győri maratoni kajak-kenu világbajnokság
Jámbor Lotti rosszullét miatt feladni kényszerült a világbajnoki döntőt
Forrás: Szekszárdi Kajak-Kenu SE

Ezzel biztosan nem tudja megdönteni a családi rekordot a vizek városában (Jámbor Attila az 1999-es vb-arany mellett két évvel korábban egyesben bronzérmet szerzett, emellett 2001-ben Eb-címet nyert), de szombaton a dunaújvárosi Katona Rékával párosban javíthat az idei kontinenstornán két arany- és egy ezüstérmet összelapátoló tehetség.

A győri világbajnokság csütörtöki nyitónapján Kiszli Vanda kajak egyesek rövid körös versenyén bronzérmet szerzett. A paksiak kiválósága szombaton a klasszikus táv egyes számában, vasárnap pedig párosban áll rajthoz. A zárónapon a szekszárdi Görbe Dávid az ifjúságiaknál K2-ben debütál nagy világeseményen.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu