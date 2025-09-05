Rosszullét miatt feladni kényszerült a vb-döntőt a szekszárdi tehetség

Édesapja világbajnoki győzelme után huszonhat évvel Jámbor Lotti rajthoz állhatott a maratoni kajak-kenu világbajnokságon Győrött. Ott, ahol Jámbor Attila 1999-ben Szakály Viktorral párosban vb-címet szerzett. A 16 éves fiatal az első kilométereken úgy tűnt, versenyben tud lenni a dobogós helyezésekért, azonban, mint azt édesanyjától és edzőjétől, Jámbor Nikolettától megtudtuk, rosszul érezte magát, ezért kiállni kényszerült és nem tudta befejezni futamot.

Jámbor Lotti rosszullét miatt feladni kényszerült a világbajnoki döntőt

Forrás: Szekszárdi Kajak-Kenu SE

Ezzel biztosan nem tudja megdönteni a családi rekordot a vizek városában (Jámbor Attila az 1999-es vb-arany mellett két évvel korábban egyesben bronzérmet szerzett, emellett 2001-ben Eb-címet nyert), de szombaton a dunaújvárosi Katona Rékával párosban javíthat az idei kontinenstornán két arany- és egy ezüstérmet összelapátoló tehetség.

A győri világbajnokság csütörtöki nyitónapján Kiszli Vanda kajak egyesek rövid körös versenyén bronzérmet szerzett. A paksiak kiválósága szombaton a klasszikus táv egyes számában, vasárnap pedig párosban áll rajthoz. A zárónapon a szekszárdi Görbe Dávid az ifjúságiaknál K2-ben debütál nagy világeseményen.