Mol Magyar Kupa

1 órája

Jó az öreg a háznál: Böde beállt és két gólt lőtt

Címkék#Szajol KLK#labdarúgás#Paksi FC#MOL Magyar Kupa

A labdarúgó Magyar Kupa legjobb 64 csapata között a címvédő Paksi FC a vármegyei I. osztályú Szajol otthonában lépett pályára. Győzelmével a zöld-fehér csapat bejutott a legjobb 32 közé.

Teol.hu

Bognár György vezetőedző együttese a félidőben 2–0-ra vezetett. A szünet után szépített a házigazda, majd a csereként beálló Böde Dániel két góljával, és Pető Milán találatával tette biztossá győzelmét az atomvárosi alakulat. A paksiak legutóbb 2023. március 1-jén kaptak ki a kupában. 

Mol Magyar Kupa, 3. forduló

Szajol KLK–PAKSI FC 1–5 (0–2). Szajol, Sporttelep, v.: Ujhelyi (László I., Vrbovszki)
Paks: Simon B.– Silye, Szabó J., Vas G. (Kinyik, a szünetben), Hinora– Windecker, Balogh B., Pető M.– Haraszti (Gyurkits, 62.), Hahn (Böde, a szünetben), Galambos. Vezetőedző: Bognár György
Gólszerzők: Szentmiklósi (53.), illetve Böde (74., 85.), Hahn (8.), Haraszti (26.), Pető M. (81.).

 

