Jó az öreg a háznál: Böde beállt és két gólt lőtt

Bognár György vezetőedző együttese a félidőben 2–0-ra vezetett. A szünet után szépített a házigazda, majd a csereként beálló Böde Dániel két góljával, és Pető Milán találatával tette biztossá győzelmét az atomvárosi alakulat. A paksiak legutóbb 2023. március 1-jén kaptak ki a kupában.