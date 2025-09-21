Egy nyolcperces lefagyás lett a szekszárdiak veszte

A második félidő derekán nyolc perc alatt megpecsételődött a szekszárdiak sorsa.

AZ UFC támadója, Arena Ármin sokszor egyedül küzdött labdákért

Fotó: Makovics Kornel

NB III Délnyugat, 8. forduló

Kaposvári Rákóczi–Szekszárdi UFC 3–1 (1–1). Kaposvár, v.: Horváth P. (Sáfárik, Hegedűs-Baráth)

Szekszárd: Bognár Zs.– Egri, László M., Füredi, Lajkó (Tóth D., 81.)– Major, Lékó (Péter D., 72.)– Sütő (Nagy R., 81.), Paksi (Szabó M., 81.), Bartha– Arena Á. Edző: Juhász Máté

Gólszerzők: Mayer (16.), Zsédely (69.), Mazzonetto (77.), illetve Sütő (29.).