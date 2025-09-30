szeptember 30., kedd

Két paksi került be válogatott 26 tagú keretébe

Címkék#Osváth Attila#labdarúgás#Paksi FC

Marco Rossi szövetségi kapitány kedden Telkiben hozta nyilvánosságra a 26 fős névsort.

Teol.hu

A Paksi FC két futballistája, Osváth Attila és Tóth Barna is bekerült Marco Rossi szövetségi kapitány keretébe. A magyar labdarúgó-válogatott az októberben sorra kerülő, örmények és portugálok elleni világbajnoki selejtezőkre készül.

Osváth Attila ismét a válogatott keretében
Fotó: Molnár Gyula

Osváth Attila eddig kétszer kapott lehetőséget a válogatottban. 2025. március 20-án a Törökország elleni Nemzetek Ligája-osztályozón (1–3) mutatkozott be a válogatottban. Másodszor az Azerbajdzsán elleni felkészülési találkozón Bolla Bendegúz helyére állt be az 58. percben. A támadó Tóth Barna pedig az írek elleni idegenbeli 2–2-re végződő selejtező 80. percében szállt be a nemzeti csapatba. 
Változás a legutóbbi kerethez képest, hogy bekerült a Kocaelispor védője, Balogh Botond, nincs ott viszont a Ferencváros hátvédje, Szalai Gábor, illetve a Wolfsburgot erősítő Dárdai Bence. 
A magyar válogatott az európai vb-selejtező F csoportjában október 11-én Örményországot fogadja, három nappal később pedig a Nemzetek Ligája-győztes Portugália vendége lesz.

 

