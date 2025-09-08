Két meccsen húsz gól esett a nyitófordulóban

Mindössze két találkozót rendeztek: nem sikerült a bemutatkozása a Gyapa-Dunaszentgyörgy közös csapatnak, a jól erősítő Gerjen 45 perc alatt eldöntötte a meccsét.

Vármegyei III. osztály, Dél, 1. forduló

Gerjeni SE–Kaposszekcső-Csikóstőttős KSE 10–0 (6–0). Gerjen, v.: Lengyel S. (Szabó L.). Gólszerző: Pesti V. (36., 55., 63.), Dudoma T. (17., 30.), Vidák (2.), Kertész J. (21.), Sós (23.), Bráz (52.), Buzás T. (81.). Kiállítva: Gerendai Z. (18.), illetve Sütő (43.).

Gyapa-Dunaszentgyörgy–Őcsény SK 1–9 (0–3). Dunaszentgyörgy, v.: Czagány (Papp Sz., Fazekas M.). Gólszerző: Jóni K. (89.), illetve Ódor (76., 82.), Rácz G. (29., 67.), Horváth F. (11.), Both D. (42.), Kovács R. (47.), Buti (60.), Mészáros Z. (72.).

A Decs LSE–Dalmandi SK mérkőzés elmaradt, a Szedresi SE–Sióagárdi SE és Gyönki SE–Döbröközi KSE meccset november 22-re halasztották.