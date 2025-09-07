Két vármegyei játékos is hozzájárult a válogatott írországi pontszerzéséhez

A tengelici kötődésű Szalai Attila a várakozásoknak megfelelően kezdőként kapott szerepet. A török Kasimpasa légiósának játéka nem volt hibátlan, hosszú indításai ezúttal nem bizonyultak hatékonynak – bár így is összesen 12 alkalommal tudta eljuttatni az ellenfél támadóharmadába a játékszert. Ugyanakkor jól jelezte a feladatkörét, hogy Marco Rossi tőle várta a védelemből a játék előremozdítását a mélyen helyezkedő, gyakran visszalépő Szoboszlai Dominik mellett.

Szalai Attila fejjátéka kiemelkedő volt a magyar válogatottban az írek elleni vb-selejtezőn

Forrás: MLSZ

Védekezésben akadtak hibái – az első bekapott gól előtti szabálytalansága nem mutatott jól –, ugyanakkor Sallai Roland kiállítása után kulcsszerepet játszott a tizenhatoson belüli „légvédelemben”. Összesen 17 tisztázást mutatott be, közte tíz fejessel a magyar kapu közeléből, mindkettő a mezőny legmagasabb mutatójának számított.

Mérföldkő Tóth életében

A Paksi FC támadója, Tóth Barna valamivel több mint tíz percet kapott a bemutatkozó mérkőzésén. Emberhátrányban azzal a feladattal küldte pályára a kapitány, hogy kamatoztassa magasságát:

a kevés labdás fázisban vívja meg párharcait az ír védőkkel,

az atomvárosi csapatában megszokott intenzív letámadásával zavarja az ellenfél hátsó passzjátékát,

pontrúgásoknál legyen jelen a saját kapu előtt, segítve az eredmény megtartását.

A feladatát ilyen értelemben elvégezte, de ő sem tudott segíteni a 93. percben, amikor az írek kiegyenlítettek, összetörve megannyi magyar szívet. A rövid játékidő ellenére azonban fontos tapasztalatot szerzett, és első válogatott percei mindenképpen mérföldkövet jelentenek pályafutásában.