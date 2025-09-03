szeptember 3., szerda

Így ünnepelték mórágyi győzelmüket a Kisdorog futballistái (videó)

Teol.hu

Három ponttal rajtolt a vármegyei II. osztályban a Kisdorogi FC, amely völgységi rangadón felülmúlta a Magyar Kupa főtábláján két fordulót ment mórágyiakat. Az idegenbeli sikerüket jól megünnepelték a játékosok, amiről a Kisdorogi Emlék-Képek Facebook-oldal videót is közölt.

Az öltözőben elindult az ünneplés a Kisdorogi FC-nél
Fotó: Máté Réka (archív)

A kisdorogiaknál kicsi, de annál jelentősebb változás történt a nyáron. Az átigazolási időszakban nem volt olyan aktív a klub, csupán három játékos érkezett, ugyanakkor az edzői feladatokat Palkó Máté vette át. A 35 éves játékos-edzővel „vérfrissítésen” esett át a csapat, információink szerint az edzéslátogatottság is megugrott és az öltözői hangulat is emelkedett. Erről a lenti videó is bizonyítékul szolgál.

