Kiszli nagyot küzdött, csak az utolsó fordulónál dőlt el világbajnoki cím sorsa

A kilencszeres világbajnok Kiszli a rajt után kilőtt az öt-hat éremesélyes versenyzőt felvonultató 19 tagú mezőnyben, nem sokkal később pedig egy ötös élboly elszakadt a többiektől. A cseh Katerina Milova a második kör elején leszakadt, így négy kajakosra szűkült a kör, amelyből prognosztizálhatóan kikerül a világbajnok. Féltáv után a svéd címvédő Melina Andersson és Kiszli Vanda lerázta az ausztrál Rebecca Mannt és a norvég Anna Margrete Sletsjoee-t a 25.5 kilométeres távú versenyen. Kettőjük nagyon komoly külön csatája csak az utolsó fordulónál dőlt el a bivalyerős skandináv javára.

A verseny másik magyarja, Csépe Panna – aki U23-ban ezüstérmes lett – végül a hatodik helyen zárt.

K1 női felnőtt, klasszikus táv

1. Melina Andersson (SWE) 1:56:38 ó

2. Kiszli Vanda 1:56:42

3. Anna Margrete Sletsjoee (NOR) 1:57:56