Kiszli Vanda bronzérmet szerzett a vb első napján

Az Atomerőmű SE versenyzője, Kiszli Vanda bronzérmet nyert a győri maraton kajak-kenu világbajnokság nyitó napján. A sportág örökös bajnoka, a kétszeres világjátékok-győztes, kilencszeres világ- és tizenegyszeres Európa-bajnok Kiszli délelőtt megnyerte az előfutamát. A világbajnoki címet a milánói síkvízi vb-n arany- (K1 1000) és bronzérmes (K1 500) Csikós Zsóka szerezte meg, megelőzve a szám háromszoros világbajnokát, a svéd Melina Anderssont. Jól rajtoltak a mieink, végig az első két helyen lapátoltak. A végére Csikós kicsit elfogyott, de így is első lett. Kiszli Vandát az utolsó futásnál előzte meg a másodikként célba érő svéd klasszis.

Csütörtökön a rövidkörös versenyek zajlottak a győri Aranyparton, a 3.6 kilométeres távot három körben teljesítették a sportolók, körönként egy 100 méteres futószakasszal.

Maraton kajak-kenu-vb, K1 nők, rövidkör (3.6 km)

1. Csikós Zsóka 15:21.64

2. Melina Andersson (SWE) 15:24.65

3. Kiszli Vanda 15:28.93