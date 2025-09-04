szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

29°
+26
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kajak-kenu-vb

40 perce

Kiszli Vanda bronzérmet szerzett a vb első napján

Címkék#vb#kajak-kenu#Győr Aranypart I#Kiszli Vanda

Teol.hu

Az Atomerőmű SE versenyzője, Kiszli Vanda bronzérmet nyert a győri maraton kajak-kenu világbajnokság nyitó napján. A sportág örökös bajnoka, a kétszeres világjátékok-győztes, kilencszeres világ- és tizenegyszeres Európa-bajnok Kiszli délelőtt megnyerte az előfutamát. A világbajnoki címet a milánói síkvízi vb-n arany- (K1 1000) és bronzérmes (K1 500) Csikós Zsóka szerezte meg, megelőzve a szám háromszoros világbajnokát, a svéd Melina Anderssont. Jól rajtoltak a mieink, végig az első két helyen lapátoltak. A végére Csikós kicsit elfogyott, de így is első lett. Kiszli Vandát az utolsó futásnál előzte meg a másodikként célba érő svéd klasszis. 

Csütörtökön a rövidkörös versenyek zajlottak a győri Aranyparton, a 3.6 kilométeres távot három körben teljesítették a sportolók, körönként egy 100 méteres futószakasszal.


Maraton kajak-kenu-vb, K1 nők, rövidkör (3.6 km)

1. Melina Andersson (svéd) 
2. Kiszli Vanda
3. Csikós Zsóka 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu