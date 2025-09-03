szeptember 3., szerda

Kiszli és Jámbor éremért küzd majd a győri vb-n

Győr negyedik alkalommal látja vendégül a kajak-kenu maraton szakág legjobbjait. Kiszli Vanda, Jámbor Lotti és Görbe Dávid személyében Tolna vármegyei versenyzőkért is izgulhatunk.

Balázs László

A magyar csapatból kiemelkedik Kiszli Vanda; a még csak 16 éves Jámbor Lotti júniusban robbant be a kontinens elitjébe; míg Görbe Dávid első éves serdülőként a juniorok között méreti meg magát párosban. 

Kiszli Vanda három számban indul a vb-n
Fotó: Balint Vekassy

A folyók városa 1999, 2007 és 2015 után lehet ismét világbajnokság házigazdája. A megújított pálya a Mosoni-Dunán halad végig és a belvárost is érinti. A versenyzők megkerülik majd a Radó-szigetet és a háttérben meghúzódó Püspökvár, valamint a Bazilika előtt is elhaladnak.
A résztvevő országok száma átlépte a negyvenet, több mint 450 sportoló mutathatja majd meg felkészültségét és rátermettségét, de természetesen az ötven tagú magyar válogatott szereplését övezi a legnagyobb figyelem, köztük három Tolna vármegyei sportolóval.

Kiszli Vanda legutóbb a Világjátékokon csapott össze Anderssonnal

A magyar csapatból kiemelkedik a kétszeres Világjátékok-győztes, kilencszeres világ- és tizenegyszeres Európa-bajnok Kiszli Vanda. Az Atomerőmű SE örökös bajnoka a júniusi Európa-bajnoksághoz hasonlóan triplázni fog: kajak egyesben rövid körön és a klasszikus számban, illetve párosban is elindul. A 31 éves kiválóság elmondta, várja a rajtot, kíváncsi arra, hogy milyen formát sikerült összehozni az elmúlt hetekben-hónapokban, és bízik benne, hogy mindhárom számom után boldogan száll majd ki a hajóból. Kiszli csütörtökön délelőtt a rövid kör (3,6 km) selejtezőjében áll rajthoz, szombaton délután a 25 kilométeres klasszikus körön, vasárnap ebéd után pedig párosban versenyez. Egyéniben a legnagyobb riválisa a svéd Melina Andersson lesz, aki ellen inkább a hosszabbik távon lehet esélye a sikerre.  
A Szekszárdi Kajak-Kenu SE fiatalja, Jámbor Lotti a júniusi portugáliai Eb-n két arany- és egy ezüstérmet nyert. „Elég technikás szakaszok és ütközési területek vannak az új pályán. Dávid abszolút újonc a nemzetközi mezőnyben, párja Mózes András kézműtéten esett át a közelmúltban… Bennük van a jó eredmény, de az is, hogy nem végeznek pontszerző helyen – mondta Inger Nikoletta edző. – Van átfedés a Ponte de Lima-i Eb mezőnye és a győri nevezők között. Jó néhány sportoló érkezik a milánói síkvízi vb-ről, közöttük vannak nagyon erős versenyzők. Itt lesznek a dél-afrikaiak és az ausztrálok, velük számolni kell. A dobogó a cél, jó állapotban vannak a lányok, kis szerencsével meglehet a hőn áhított érem.” 
A serdülőkorú Lotti az ifjúságiak között méreti meg magát az Aranyparton: a hosszú körös futamon péntek reggel egyesben, szombaton délelőtt párosban indul Katona Rékával.  

 

 

