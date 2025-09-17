szeptember 17., szerda

Strandfoci

41 perce

Vénosz duplája sem ért pontot a Bonyhádnak a cataniai klub vb-n

Címkék#Barra de Santiago FP#klubvilágbajnokság#Bonyhád BFC

Második mérkőzését is elveszítette a szicíliai Cataniában zajló strandlabdarúgó klubvilágbajnokságon a Bonyhád BFC.

A völgységi csapatra ezúttal sem várt könnyű feladat, hiszen a világranglista harmadik helyezettje, az amerikai kontinens legjobb csapata, a Barra de Santiago FP ellen léptek pályára a klub-vb-n. A salvadoriak a klubvilágbajnokság első fordulójában a spanyol BS Mijas Costa együttesét győzték le magabiztosan, 9–4-re. 

bonyhád bfc klubvilágbajnokság catania strandlabdarúgás
Máté Róbert (sárgában) küzd a labdáért a cataniai strandlabdarúgó világbajnokságon
Forrás: Beach Soccer Worldwide

Az köztudott, hogy a Bonyhád BFC-nek egy bravúrra mindenképpen szüksége van ahhoz, hogy továbbjusson a legjobb tizenhat közé. A kezdeti tapogatózó játék után az első harmad hajrájában vezetést szereztek a salvadoriak. Előnyüket a második etap elején tovább növelték, ám még ugyanebben a játékrészben Vénosz Soma szépített. A harmadik tizenkét percben beindult dél-amerikai henger, zsinórban négy gólt szerzett a  zöld-fekete alakulat. Nem sokkal a vége előtt Vénosz meglőtte a második gólját, beállítva ezzel a végeredményt.

Sásdi Bencéék a vb harmadik, csütörtöki játéknapján a spanyol BS Mijas Costa elleni meccsel zárják a csoportkör küzdelmeit (15.15 óra). A lebonyolítás alapján a hat darab négycsapatos csoport első két helyezettje automatikusan továbbjut a nyolcaddöntőbe, hozzájuk csatlakozik a négy legjobb csoport harmadik együttes.

 

 

