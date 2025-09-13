A leggyorsabb fehér ember szerint Molnár Attilának a 200 méter is tartogatna lehetőséget

Kovács Attila ugyan már nem dolgozik edzőként, de naprakész az atlétikában. Örömmel konstatálhatta, hogy a Tolna vármegyét – ezen belül az AC Bonyhádot – négyen képviselik majd az atlétikai világbajnokságon. A Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatója, Scheidler Géza, Kun-Szabó Balázs edző, valamint a Böndör Márton rúdugró és bátyja, egyben trénere, Böndör Dániel.

Kovács Attila első magyar bajnoki címét még szekszárdi atlétaként szerezte

Fotó: Földi Imre

Arra talán már kevesen emlékeznek, hogy a Szekszárdi Dózsa egykori atlétája, a szeptember 2-án 65. születésnapját ünneplő Kovács Attila 1987-ben elért eredménye azóta is egyedülálló: magyar atlétaként világbajnoki döntőt futott a sportág királyszámában, 100 méteren. A „leggyorsabb fehér ember” Carl Lewis és Ben Johnson mellett futott, a pályán ötödik lett, végül az amerikai, jamaicai és brit csillag mögött negyedik.

Kovács Medinán nőtt fel, 18 éves koráig semmilyen komoly atléta múlttal nem rendelkezett, egy megyei verseny megnyerése után Szabó Miklós unszolására kezdett el atletizálni. A többi pedig már történelem: mai napig országos csúcstartó 200 méteres síkfutásban (1987/20.11 mp) és a 4×100 méteres váltóval. Országos bajnokságokon tíz egyéni bajnoki címet szerzett, 11 alkalommal javított országos csúcsot. Részt vett az 1988-as szöuli olimpián. A szekszárdi születésű Kovács 1980 és 1983 között Szekszárdon, majd 1984 után tíz éven át az Újpesti Dózsa kiemelkedő atlétájaként tette a magyar atlétikát világhíressé.

Böndör Márton rúdugrásban versenyez Tokióban

Fotó: Fotó: TEOL

Kovács Attila az utolsó negyven méterén még gyorsulni tudott

Az egykori kiválóság a világbajnokság előtt a Magyar Nemzetnek beszélt Molnár Attiláról és a sprinterek helyzetéről. „Biztatók a fiatal magyar vágtázók eredményei, akik közül Molnár Attila eddig a legjobb. Nagy kár, annyira nem gyors, hogy a siker reményében 200 méteren is próbálkozhasson. Ez a szám ugyanis a 100 méter árnyékában sok lehetőséget kínál” – mondta minden idők legjobb magyar sprintere. A korábbi vágtázó szerint a jelen eredményeit is nagyszerű edzők alapozzák meg: „Az edzők kitűnő munkát végeznek: Karlik Pál a férfiaknál, Németh Roland Takács Boglárkával és társnőivel a nőknél hozza az egyre jobb időeredményeket” – tette hozzá.

Molnár Attila 400 méteres síkfutásban, Takács Boglárka pedig 100 és 200 méteren indul a vb-n. Tőlük – ahogy a magyar csapat minden más atlétájától – a döntőbe jutás óriási eredmény lenne. Az élete formájában versenyző szombathelyi kalapácsvetőnek, Halász Bencének, akinek 83.18 méteres dobása a világ idei legjobb eredménye, reális esélye van arra, hogy megszerezze a magyar atlétika első szabadtéri vb-címét.