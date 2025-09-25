Teljesítményével még a korábbi paksi közönségkedvencet is elhomályosítja

Még csak hét forduló ment le a 2025/2026-os bajnoki szezonból, de ennyi idő elég arra, hogy a futball statisztikáival foglalkozó oldalak rangsort állítsanak.

Kovácsik Ádám megbízhatóan teljesít a paksi kapuban

Fotó: Molnár Gyula

A Sofascore.com oldal értékelési alapján 7.7-es átlaggal a Paksi FC kapusa, Kovácsik Ádám a liga eddigi legjobb hálóőre. Sokan féltették, hogy Szappanos Péter utódjaként milyen teljesítményre lesz képes, de eddig kiemelkedő védési hatékonysággal rukkol elő. A Győr ellen 3–3-ra végződő idénynyitó – Simon Barnabás védett a kisalföldiek ellen – kivételével mindig Kovácsik neve szerepelt elsőként a paksi csapatban.