1 órája
Teljesítményével még a korábbi paksi közönségkedvencet is elhomályosítja
Még csak hét forduló ment le a 2025/2026-os bajnoki szezonból, de ennyi idő elég arra, hogy a futball statisztikáival foglalkozó oldalak rangsort állítsanak.
A Sofascore.com oldal értékelési alapján 7.7-es átlaggal a Paksi FC kapusa, Kovácsik Ádám a liga eddigi legjobb hálóőre. Sokan féltették, hogy Szappanos Péter utódjaként milyen teljesítményre lesz képes, de eddig kiemelkedő védési hatékonysággal rukkol elő. A Győr ellen 3–3-ra végződő idénynyitó – Simon Barnabás védett a kisalföldiek ellen – kivételével mindig Kovácsik neve szerepelt elsőként a paksi csapatban.
Kár siratni Szappanost – Kovácsik Ádám a számok alapján méltó utód
„Egyelőre nem tulajdonítok túl nagy jelentőséget a statisztikának, hiszen ez csak egy részeredmény. Jó érzés az élmezőnyben lenni, de akkor örülnék igazán, ha a szezon végén is ott állnék. Addig igyekszem megtartani a formámat, és minél tovább kitolni a jó teljesítményt” – fogalmazott a klub honlapjának a kapus.
A Fizz Ligában veretlen Paks szombaton 20 órától a Puskás Akadémiát fogadja.