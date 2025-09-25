szeptember 25., csütörtök

Fizz Liga

1 órája

Teljesítményével még a korábbi paksi közönségkedvencet is elhomályosítja

Címkék#statisztika#Kovácsik Ádám#Paksi FC

Teol.hu

Még csak hét forduló ment le a 2025/2026-os bajnoki szezonból, de ennyi idő elég arra, hogy a futball statisztikáival foglalkozó oldalak rangsort állítsanak. 

Kovácsik Ádám megbízhatóan teljesít a paksi kapuban
Fotó: Molnár Gyula

A Sofascore.com oldal értékelési alapján 7.7-es átlaggal a Paksi FC kapusa, Kovácsik Ádám a liga eddigi legjobb hálóőre. Sokan féltették, hogy Szappanos Péter utódjaként milyen teljesítményre lesz képes, de eddig kiemelkedő védési hatékonysággal rukkol elő. A Győr ellen 3–3-ra végződő idénynyitó – Simon Barnabás védett a kisalföldiek ellen – kivételével mindig Kovácsik neve szerepelt elsőként a paksi csapatban. 

„Egyelőre nem tulajdonítok túl nagy jelentőséget a statisztikának, hiszen ez csak egy részeredmény. Jó érzés az élmezőnyben lenni, de akkor örülnék igazán, ha a szezon végén is ott állnék. Addig igyekszem megtartani a formámat, és minél tovább kitolni a jó teljesítményt” – fogalmazott a klub honlapjának a kapus. 
A Fizz Ligában veretlen Paks szombaton 20 órától a Puskás Akadémiát fogadja. 

