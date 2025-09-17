1 órája
Magyar Bianka ismerős kolléga ellen vezetheti ki Európába a Szekszárdot
Csehországban kezdi meg a 2025/2026-os idényét a Tarr KSC Szekszárd, amely ma este a DSK Basketball Brandys vendégeként lép pályára az Európa-kupa selejtezőjének első mérkőzésén.
Szerdán délelőtt kilenc órakor tíz játékossal indult el Magyar Bianka szakmai stábja a cseh fővárosba, ahova a tervek szerint hét órás buszút után érkezik meg. Egy átmozgató edzés szerepel a Tarr KSC Szekszárd mai programjában a Prága külvárosában található Rokytka sportcsarnokban, tájékoztatta portálunkat Murva Szabolcs technikai vezető. A szekszárdiak ellenfelének székhelye a fővárostól harminc kilométerre észak-keletre található Brandys nad Labemben található, de nemzetközi meccseit Prágában játsszák, a kék-fehéreket is itt szállásolták el vendéglátóik.
Régről ismert edzők a kispadokon
A cseh klub honlapja egy érdekes tényre hívja fel a figyelmet, miszerint Magyar Bianka és Daniel Kurucz korábban már találkoztak egymással tétmérkőzésen. A 2019-es nápolyi Universiadén előbbi a magyar válogatott másodedzője volt, míg cseh kollégája hazája nemzeti csapatát irányította (a mieink 56–54-es vereséget szenvedtek a csoportkörben).
Kurucz, akinek információink szerint nincsen magyar kötődése, korábban a Nymburk edzőjeként találkozott már a szekszárdiakkal, az akkori 86–69-es siker volt a KSC első győzelme a nemzetközi színtéren. A hazai visszavágót 73–66-ra nyerte Djokics Zseljko csapata.
Dombai Rékára hívja fel a figyelmet a FIBA
A németországi eseményen nemzeti csapatunk egyik húzóembere volt Dombai Réka, aki nyáron Győrből tette át székhelyét Szekszárdra. A napokban 23. születésnapját ünneplő, de már rengeteg nemzetközi tapasztalattal rendelkező hátvédre a Nemzetközi Kosárlabda-szövetség is felhívta a figyelmet.
A magyar válogatott játékos ott van aközött a hat kosárlabdázó között, akiket szerintük érdemes megkülönböztetett figyelemmel követni. A FIBA kiemeli, most kezd beérni Dombai Réka játéka, aki húzóembere lehet a szekszárdiaknak és kulcsszerep hárulhat rá, hogy a KSC ott legyen az Európa-kupa főtábláján.
A KSC Szekszárd kilencedik éve Európában
Amennyiben a Tarr KSC Szekszárd sikerrel veszi a selejtezőt, úgy sorozatban kilencedik évét kezdheti meg a nemzetközi porondon (hat szezont az Európa-kupában, kettőt az Euroligában húzott le).
Európa-kupa, selejtező, 1. mérkőzés
DSK Basketball Brandys (cseh)–Tarr KSC Szekszárd
Prága, csütörtök, 19 óra