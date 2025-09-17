Magyar Bianka ismerős kolléga ellen vezetheti ki Európába a Szekszárdot

Szerdán délelőtt kilenc órakor tíz játékossal indult el Magyar Bianka szakmai stábja a cseh fővárosba, ahova a tervek szerint hét órás buszút után érkezik meg. Egy átmozgató edzés szerepel a Tarr KSC Szekszárd mai programjában a Prága külvárosában található Rokytka sportcsarnokban, tájékoztatta portálunkat Murva Szabolcs technikai vezető. A szekszárdiak ellenfelének székhelye a fővárostól harminc kilométerre észak-keletre található Brandys nad Labemben található, de nemzetközi meccseit Prágában játsszák, a kék-fehéreket is itt szállásolták el vendéglátóik.

Fotó: Mártonfai Dénes

Régről ismert edzők a kispadokon

A cseh klub honlapja egy érdekes tényre hívja fel a figyelmet, miszerint Magyar Bianka és Daniel Kurucz korábban már találkoztak egymással tétmérkőzésen. A 2019-es nápolyi Universiadén előbbi a magyar válogatott másodedzője volt, míg cseh kollégája hazája nemzeti csapatát irányította (a mieink 56–54-es vereséget szenvedtek a csoportkörben).

Kurucz, akinek információink szerint nincsen magyar kötődése, korábban a Nymburk edzőjeként találkozott már a szekszárdiakkal, az akkori 86–69-es siker volt a KSC első győzelme a nemzetközi színtéren. A hazai visszavágót 73–66-ra nyerte Djokics Zseljko csapata.